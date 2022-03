La mission européenne vers Mars pourrait être retardée en raison de l’invasion russe de l’Ukraine

L’invasion russe de l’Ukraine a des répercussions dans le monde entier, et même bien au-delà. La deuxième partie de la mission européenne ExoMars, qui vise à envoyer un rover nommé Rosalind Franklin à la surface de Mars, pourrait manquer sa fenêtre de lancement cette année en raison des sanctions imposées à la Russie après le début des hostilités.

ExoMars est la coopération la plus importante entre les agences spatiales d’Europe (ESA) et de Russie (Roskosmos) après la Station spatiale internationale. Conçue à l’origine comme un partenariat entre l’ESA et la NASA, la mission a failli être annulée en 2012, en raison des coupes budgétaires de l’agence spatiale américaine sous l’administration du président Barack Obama.

La mission a été sauvée lorsque les Russes ont proposé de « combler le vide » laissé par la sortie de la NASA. La première étape a été lancée en 2016, lorsque le satellite Trace Gas Orbiter et le module atterrisseur Schiaparelli ont été envoyés sur la planète rouge. Et bien que le satellite soit entré en orbite comme prévu, l’atterrisseur a été détruit à l’atterrissage en raison d’une erreur logicielle.