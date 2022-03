Ingenuity achève son 20e vol vers Mars

Un peu plus d’un an après son atterrissage sur Mars, où il a fait du stop avec le rover Persévérance, l’hélicoptère Ingenuity a effectué son 20e vol à la surface de la planète rouge. Pas mal pour une mission de preuve de concept initialement conçue pour seulement cinq vols.

« Le 20e vol a été un succès ! En 130,3 secondes de vol, le #MarsHelicopter a parcouru 391 mètres (1 283 pieds) à une vitesse de 4,4 mètres par seconde. [9,8 mph]se rapprochant du site d’atterrissage du @NasaPersévère« , a déclaré le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, responsable de l’exploitation de l’avion, dans un message sur Twitter.

Ingenuity et Perseverance ont passé leur première année (terrestre) à explorer des emplacements au sud et à l’ouest de leur site d’atterrissage, que l’équipe de la mission a surnommé « Octavia E. Butler Landing » (quelque chose comme « Octavia E. . Butler »), du nom d’un Écrivain américain de science-fiction. Les deux robots retournent actuellement sur le site d’atterrissage, avant de commencer l’exploration des zones au-delà.

Le site se trouve dans le Jezero Crater, qui il y a des milliards d’années était le lit d’un lac, alimenté par une rivière. Ici sur Terre, les deltas fluviaux sont des lieux propices à la préservation des composés organiques et des signes de l’existence de la vie.

L’agence spatiale américaine (NASA) s’attend à ce que la même chose se produise sur Mars et a équipé Perseverance d’une variété d’instruments pour collecter et analyser des échantillons de roche et de sol, à la recherche de « signatures » d’activité biologique.

Ingenuity a été conçu à l’origine comme une preuve de concept, pour démontrer qu’un giravion pouvait voler dans l’atmosphère martienne raréfiée, qui n’a que 1% de la densité de l’atmosphère terrestre.

Après avoir effectué les cinq vols pour lesquels il a été conçu, Ingenuity a été « promu » et est maintenant utilisé comme un « éclaireur », aidant les scientifiques à identifier, d’en haut, les endroits intéressants qui pourraient être explorés par Persévérance, ou les terrains dangereux qui doivent être évités. .

