Les scientifiques créent un tissu pare-balles si résistant qu’il pourrait protéger les engins spatiaux des débris spatiaux

« Nos tapis de nanofibres ont des propriétés protectrices qui surpassent de loin les autres systèmes de matériaux, à un poids beaucoup plus léger », déclare Ramathasan Thevamaran, professeur adjoint d’ingénierie physique à UW-Madison, qui a dirigé la recherche, publiée récemment dans la revue ACS Nano.

Pour créer le matériau, Thevamaran et l’étudiant postdoctoral Jizhe Cai ont mélangé des nanotubes de carbone à parois multiples – des cylindres de carbone d’un seul atome d’épaisseur dans chaque couche – avec des nanofibres de Kevlar. Selon eux, les tapis de nanofibres résultants sont supérieurs pour dissiper l’énergie de l’impact de petits projectiles se déplaçant plus rapidement que la vitesse du son.

Cette avancée jette les bases de l’utilisation de nanotubes de carbone dans des matériaux d’armure légers et performants tels que des gilets pare-balles pour mieux protéger le porteur, ainsi que dans des boucliers autour des engins spatiaux pour atténuer les dommages causés par les débris à grande vitesse.

« Les matériaux nanofibres sont très utiles pour les applications de protection car les fibres nanométriques ont une résistance, une ténacité et une rigidité excellentes par rapport aux fibres macroscopiques », a expliqué Thevamaran. « Les tapis de nanotubes de carbone ont montré la meilleure absorption d’énergie jusqu’à présent, et nous voulions voir si nous pouvions encore améliorer leurs performances. »

Pour ce faire, l’équipe a synthétisé des nanofibres de Kevlar et en a incorporé une petite quantité dans leurs tapis de nanotubes de carbone, créant des liaisons hydrogène entre les fibres. Ces liaisons hydrogène ont modifié les interactions entre les nanofibres et, associées à la bonne quantité de nanofibres de Kevlar mélangées aux nanotubes de carbone, ont provoqué un bond considérable dans les performances globales du matériau.

Le nouveau matériau en nanofibres a une résistance aux chocs sans précédent. Image: Jizhe Cai, Claire Griesbach et Ramathasan Thevamaran

« La liaison hydrogène est une liaison dynamique, ce qui signifie qu’elle peut se briser et se réparer en continu, ce qui lui permet de dissiper une grande quantité d’énergie grâce à ce processus dynamique », a déclaré Thevamaran. « De plus, les liaisons hydrogène apportent plus de rigidité à cette interaction, ce qui renforce et rigidifie le tapis de nanofibres. Lorsque nous avons modifié les interactions interfaciales dans nos tapis en ajoutant des nanofibres de Kevlar, nous avons pu obtenir une amélioration de près de 100 % des performances de dissipation d’énergie à certaines vitesses d’impact supersoniques.

Les chercheurs ont testé le nouveau matériau à l’aide d’un système de test d’impact de microprojectiles induit par laser dans le laboratoire de Thevamaran, en utilisant des lasers pour projeter des microbulles dans les échantillons de matériaux.

« Notre système a été conçu de telle manière que nous pouvons réellement prendre une seule balle sous un microscope et la tirer sur la cible de manière très contrôlée, avec une vitesse très contrôlée pouvant aller de 100 mètres par seconde à plus d’un kilomètre par seconde ». seconde.” , dit Thevamaran. « Cela nous a permis de mener des expériences sur une échelle de temps où nous pouvions observer la réponse du matériau – au fur et à mesure que les interactions de liaison hydrogène se produisent. »

En plus de sa résistance aux chocs, un autre avantage du nouveau matériau en nanofibres est qu’il est stable à des températures très élevées et très basses, ce qui le rend utile pour des applications dans une large gamme d’environnements extrêmes.

