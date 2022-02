Origine de l’une des plus anciennes statues artificielles découvertes

Estimée avoir été sculptée il y a entre 25 000 et 30 000 ans, l’une des statues les plus énigmatiques jamais créées, la Vénus de Willendorf, a finalement été découverte dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Rapports scientifiques.

La figure d’environ 11 centimètres (cm) de haut a été découverte en 1908 près du village de Willendorf, en Autriche, par un explorateur nommé Johann Veran ou Josef Veram. Il a toujours semé le doute dans la communauté scientifique car il est fait d’un matériau poreux appelé « oolith », qui n’est courant dans aucune région d’Autriche.

L’analyse tomographique de la Vénus de Willendorf aide les scientifiques à établir l’origine de la statue, tout en indiquant un plus grand mouvement de l’humanité préhistorique à travers les régions européennes (Image : Weber, Lukeneder, Harzhauser & Antl-Weiser et al/Université de Vienne/Reproduction)

Dans la nouvelle étude, l’anthropologue Gerhard Weber de l’Université de Vienne, en collaboration avec Alexander Lukeneder, Mathias Harzhauser et Walpurga Antl-Weiser (respectivement, deux géologues et un historien préhistorique du Musée naturel de Vienne), a développé une méthode de tomodensitométrie pour , pour la première fois, examinez l’intérieur de la statue.

La nouvelle méthode a permis aux scientifiques de faire des observations à l’échelle du nanomètre (nm), plus précisément à 12 nm, une approximation visuelle qui ne pouvait être obtenue qu’au microscope. Comme il s’agit d’un morceau d’histoire unique, exposé au musée autrichien, il était évidemment hors de question de percer et de casser l’objet.

D’autres statues nommées « Vénus » sont couramment faites d’ivoire ou même d’os – ce qui leur donne une certaine uniformité à l’intérieur. La Vénus de Willendorf, l’une des plus anciennes œuvres d’art humaines jamais découvertes, est cependant l’exact opposé : complètement inégale à bien des égards.

À l’aide d’autres objets fabriqués en oolite, l’équipe a pu comparer certains aspects de Vénus avec les informations de la tomographie, montrant que la sédimentation de sa composition s’est déposée sous différentes densités et formes. En termes plus directs : l’oolite est majoritaire, mais d’autres minéraux, comme la limonite, ont également été trouvés en bonne quantité.

« Les limonites les plus dures se sont probablement cassées lorsque le créateur de Vénus la sculptait », a déclaré Weber. « Dans le cas de cette statue, il a probablement opté pour cette composition par nécessité, pas par créativité. »

Autre point intéressant, les millions d’ooïdes (petits noyaux présents dans l’oolite) se sont dissous au fil des ans, ce qui explique la porosité du minéral. En d’autres termes, son utilisation était une décision intelligente de la part de l’auteur de la statue : l’oolite est beaucoup plus facile à travailler que les autres minéraux.

Enfin, les scientifiques ont trouvé un petit morceau de minéral fossilisé de la période jurassique, éliminant ainsi toute spéculation sur une contamination naturelle ultérieure provenant de la période miocène, comme c’est le cas dans le bassin paléontologique où la Vénus de Willendorf (et d’autres statues) a été trouvé à l’origine.

Mais il reste la question du lieu. Pour le déterminer, des échantillons d’oolithes provenant d’autres sites ont été comparés et… absolument aucun d’entre eux n’était similaire à distance au matériau de travail. Ce n’est qu’en élargissant la recherche à plus de 200 kilomètres (km) de Willendorf que les premières similitudes ont commencé à apparaître. Finalement, l’équipe est arrivée au lac de Garde dans le nord de l’Italie, où les échantillons de comparaison et les minéraux de Vénus sont devenus pratiquement impossibles à distinguer.

En d’autres termes : la statue est partie d’un voyage au sud des Alpes vers le Danube plus au nord.

« Les gens de la période culturelle gravetienne – la culture artistique de l’époque – privilégiaient le logement dans des endroits favorables », a déclaré Weber. « Lorsque le climat de la région ou la disponibilité du gibier a changé, ils se sont déplacés, de préférence près des rivières. Un tel voyage aurait pu prendre des générations.

Une autre possibilité – bien que plus improbable selon les chercheurs – est que la Vénus de Willendorf soit d’origine ukrainienne. En analysant les échantillons d’oolithes, l’équipe s’est rendu compte que certains des minéraux situés dans l’extrême est de l’Europe étaient compatibles avec les minéraux de la statue (bien qu’ils ne soient pas très proches des échantillons italiens).

La théorie a même un certain sens, étant donné que plusieurs Vénus ont été trouvées dans le sud de la Russie – cependant, elles étaient beaucoup plus jeunes que la statue de Willendorf. À peu près à la même époque également, des tests génétiques prouvaient déjà que les personnes originaires d’Europe centrale et orientale étaient proches.

L’analyse de la statue soulève également d’autres questions – notamment sur la présence humaine dans les Alpes à cette époque. Nous n’avons pas encore trouvé beaucoup de preuves de cela : le spécimen humain le plus évident dans la région – la momie « Ötzi » – n’est apparu que des millénaires plus tard (5 300 ans pour être exact).

L’idée est qu’en identifiant l’origine et le contexte historique de la création de la Vénus de Willendorf, les scientifiques encourageront la conduite de nouvelles études dans divers domaines tels que la paléontologie et l’anthropologie.

