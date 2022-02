Les scientifiques ont peut-être observé une « kilonova » pour la première fois

Il est possible que nous ayons observé, pour la première fois en astronomie, les effets d’une « kilonova », une explosion stellaire plus grande qu’une « nova », mais plus petite qu’une « supernova », selon une définition courte.

Essentiellement, une kilonova se produit lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, générant une luminosité si intense qu’elle est jusqu’à mille fois supérieure à celle d’une nova ordinaire. Dans l’étude de cet exemple, l’événement a été nommé « GW170817”.

Les émissions de rayons X d’une fusion de deux étoiles à neutrons pourraient avoir déclenché une « kilonova », observée pour la première fois par des astronomes américains.

Les scientifiques de l’Université Northwestern ont identifié une source de rayons X qui, selon eux, consiste en des débris cosmiques provenant de la fusion entre les deux étoiles. Cette fusion a généré un choc similaire à l’onde provoquée par un avion supersonique. Ce choc a surchauffé les matériaux voisins, générant les émissions de rayons X, lors d’un événement connu sous le nom de « rémanence de kilonova ».

« Nous sommes entrés dans un territoire inexploré dans cette étude des séquelles de la fusion de deux étoiles à neutrons », a déclaré Aprajita Hajela, auteur principal de la recherche et étudiant diplômé au Département de physique et d’astronomie de Northwestern. « Nous regardons quelque chose de nouveau et d’extraordinaire pour la première fois. Cela nous donne l’opportunité d’étudier et de comprendre de nouveaux processus physiques qui n’ont jamais été observés auparavant.

O GW170817 Il a eu lieu à l’origine en août 2017, et depuis lors, des scientifiques du monde entier ont observé ses effets. Il s’agissait de la première fusion d’étoiles à neutrons détectée par rayonnement électromagnétique et ondes gravitationnelles.

Grâce à l’observatoire de rayons X Chandra, les chercheurs ont étudié les émissions de rayons provenant d’un jet de lumière se déplaçant à une vitesse proche de la lumière, produit par la fusion d’étoiles. À partir de 2018, ce jet a commencé à s’assombrir, et entre mars et décembre 2020, Hajela et son équipe ont remarqué que cette réduction de lumière s’arrêtait et que les émissions de rayons X devenaient constantes.

« Le fait que les rayons X aient cessé de s’estomper rapidement était notre meilleure preuve que quelque chose d’autre que le jet était détecté à cette même source », a déclaré Raffaella Margutti, astrophysicienne à l’Université de Californie à Berkeley et auteur principal de l’étude. « Une source complètement différente de rayons X semblait être nécessaire pour expliquer ce que nous observions. »

L’une des deux possibilités était une kilonova. L’autre serait un trou noir formé par fusion, les émissions étant des matériaux qui y tombent. Une possibilité et l’autre sont sans précédent dans la science.

Ce que les astronomes vont faire maintenant, c’est continuer à observer l’événement afin de distinguer laquelle des deux possibilités correspond à ce cas. En attendant, l’étude complète avec les résultats les plus récents est disponible sur Lettres du journal astrophysique.

