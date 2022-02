Jupiter « est né » plus loin du Soleil qu’il ne l’est actuellement, selon une étude

Les scientifiques savent depuis près de trois décennies que l’atmosphère de Jupiter contient des éléments chimiques plus lourds et plus de protons dans ses noyaux que le Soleil. Cela signifie que l’atmosphère de la plus grande planète du système solaire a également une proportion plus élevée de plus lourd que le matériau à partir duquel il s’est formé il y a environ 4,5 milliards d’années.

La composition atmosphérique de Jupiter, selon une nouvelle étude, indique qu'elle s'est formée beaucoup plus loin du Soleil qu'elle n'orbite actuellement. Image : Vadim Sadovski – Une nouvelle étude, publiée sur le serveur prépresse arXiv.org et accepté pour publication par l'Astrophysical Journal, suggère que cette étrange composition chimique pourrait s'expliquer par le fait que la géante gazeuse s'est formée quatre fois plus loin du Soleil que là où elle orbite actuellement. Ce ne serait pas trop surprenant, car les scientifiques savent que les planètes migrent fréquemment au cours de leur formation, dans un mouvement généralement déclenché par l'interaction gravitationnelle entre le disque de matière d'où proviennent les planètes d'une étoile et l'étoile elle-même. Le modèle informatique de la formation des planètes apporte de nouvelles preuves sur l'origine de Jupiter En utilisant la modélisation informatique de la formation des planètes, la nouvelle étude a révélé que Jupiter s'étant formé si loin du Soleil atteindrait la bonne taille pour attirer beaucoup de ce que les scientifiques appellent les planétésimaux : des embryons planétaires qui se forment dans les mêmes disques de débris que les planètes, mais plus tard dans le formation d'un système. « Si Jupiter avait migré, par exemple, de 20 unités astronomiques vers l'endroit où il se trouve aujourd'hui à cinq unités astronomiques, il aurait pu accréter suffisamment de matière au cours des dernières étapes de sa formation », a déclaré Ravit Helled, planétologue à l'Université de Zurich. en Suisse et co-auteur de l'étude, dans une interview avec Space.com. Rappelez-vous que chaque unité astronomique équivaut à 150 millions de kilomètres. Helled dit que l'ajout tardif est important. Si les planétésimaux avaient atteint Jupiter naissant trop tôt, les éléments plus lourds qu'ils contenaient se seraient accumulés plus près de l'intérieur de la planète, où ils auraient été invisibles pour la mission Galileo de la NASA dans les années 1990. Encore plus étrange est que Juno, la mission actuelle de l'agence sur Jupiter, qui a fourni des mesures du champ gravitationnel de la planète, a montré des variations des forces gravitationnelles qui ne semblent pas correspondre aux observations de Galileo. « Nous avons découvert que les modèles structurels qui correspondent au champ gravitationnel de Jupiter tel que mesuré par Juno prédisent que l'extérieur de la planète ne devrait vraiment pas avoir beaucoup d'éléments lourds », a déclaré Helled. « Cela ne rentre pas dans le champ gravitationnel d'avoir beaucoup d'éléments lourds. » Helled a ajouté que ces éléments lourds ne resteraient dans les couches supérieures de l'atmosphère de Jupiter qu'après des impacts planétésimaux car la planète entière n'est pas correctement mélangée. « Nous savons de Juno que Jupiter n'est pas entièrement convectif, le matériau n'est pas entièrement mélangé », a déclaré Helled. « Donc, notre idée est que cette région extérieure ne communique pas nécessairement avec l'intérieur profond. » Il y a encore beaucoup de choses que les scientifiques ne comprennent pas sur l'évolution de la plus grande planète du système solaire, « mais des informations sur la formation de Jupiter aideront également à améliorer notre compréhension de la formation de planètes géantes autour d'autres étoiles », a ajouté Helled.