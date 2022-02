Une nouvelle espèce d’orchidée découverte en Equateur est déjà menacée d’extinction

Une nouvelle espèce d’orchidée découverte en Equateur a été décrite par des orchidologues polonais, avec l’aide d’une société équatorienne spécialisée dans la recherche, la culture et la fourniture de plantes. Malheureusement, il est déjà considéré comme « en danger critique d’extinction » en raison de la destruction de son habitat par l’activité humaine et des effets du changement climatique.

L’histoire est curieuse : les premiers exemplaires du Maxillaria anacatalina-portilles, comme l’espèce a été nommée, ont été trouvés par Alex Portilla, photographe et directeur des ventes chez Ecuagenera, en 2003. L’orchidée a été photographiée dans son habitat naturel dans la province de Carchi, dans le nord de l’Équateur, et emmenée dans les serres de l’entreprise pour y être cultivée. Plus tard, il a été commercialisé sous le nom d’une autre espèce du même genre, le Maxillaria Sanderiana Xanthina.

Détails de la nouvelle orchidée, qui est déjà considérée comme « en danger critique d’extinction »

Image : Hugo Médine (CC-BY)

Dans le même temps, les scientifiques polonais Prof. Dariusz L. Szlachetko et le Dr Monika M. Lipińska travaillaient sur la classification et la délimitation des espèces du genre néotropical mâchoirel’une des plus grandes parmi les orchidées.

À cette fin, ils ont étudié des échantillons dans des collections d’herbiers à travers l’Europe et les Amériques, et ont effectué plusieurs expéditions en Amérique du Sud à la recherche des plantes. Et c’est lors d’une de ces expéditions qu’ils ont trouvé des spécimens de la nouvelle espèce dans la nature et ont été intrigués par ses fleurs aux couleurs uniques.

Soupçonnant qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce, ils ont uni leurs forces avec le Dr Natalia Olędrzyńska et le Dr Aidar A. Sumbembayev pour effectuer des analyses morphologiques et phylogénétiques à l’aide d’échantillons de producteurs commerciaux et passionnés, ainsi que de plantes achetées à Ecuagenera, cultivées dans des serres. l’Université de Gdansk, Pologne.

Après avoir confirmé qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce, l’orchidée a été renommée. Le « anacatalina-portillae » dans le nom est un hommage à la fille de son découvreur, nommé Ana Catalina Portilla Schröder. La description de l’espèce a été publiée dans la revue scientifique PhytoKeys.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !