Dans un rapport, l’ONU déclare que nous n’éviterons pas les pires effets du réchauffement climatique

Comme si une guerre impliquant plusieurs pays ne suffisait pas, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), lié aux Nations unies (ONU), a publié un nouveau rapport – peu encourageant – sur le réchauffement climatique.

Fondamentalement, près de 50% de l’humanité vit déjà dans la soi-disant «zone de danger climatique» – le nom donné aux régions et aux pays qui risquent de subir les pires effets de l’effet climatique néfaste. De plus, l’opinion de l’ONU est que nous ne pourrons pas empêcher l’arrivée de ces effets.

Ce n’est d’ailleurs pas la presse qui donne un ton alarmiste à un rapport technique. L’inquiétude vient de l’ONU elle-même : « J’ai lu de nombreux rapports scientifiques de mon temps, mais rien de tel », a déclaré le secrétaire général de l’organisation pour les affaires climatiques, António Guterres, dans une vidéo publicitaire. « Le rapport publié aujourd’hui [28] c’est un atlas de la souffrance humaine et une condamnation notoire de l’échec du leadership climatique, tout en révélant comment les gens et la planète subissent les effets du réchauffement climatique.

Le scénario présenté dans le rapport mentionne tous les facteurs négatifs que nous avons évoqués ici à d’autres occasions : la mort massive de diverses espèces de plantes (dont certaines non encore découvertes) et d’animaux, l’effondrement des systèmes d’alimentation et d’irrigation, et le renversement des pointes carbonifères sur Terre qui absorbent aujourd’hui le dioxyde de carbone (CO2), mais dès qu’ils commencent à émettre le gaz.

Le CO2 est l’un des principaux gaz à l’origine de l’effet de serre, l’un des principaux facteurs de réchauffement de la température moyenne de la Terre. En gros, nous sommes déjà près d’être 1,5 °C (Celsius) plus chauds que les niveaux d’avant la révolution industrielle.

C’est une mauvaise nouvelle pour les glaciers et les régions polaires : la fonte incessante de la glace entraînera une élévation du niveau de la mer, qui à son tour peut inonder les régions côtières, ainsi que provoquer la sécheresse dans les zones plus centrales. La sécheresse peut entraîner davantage d’incendies de forêt, qui libèrent plus de CO2 dans l’atmosphère, emprisonnant plus de gaz dans la Terre, la réchauffant davantage… un cycle constant de pertes météorologiques.

Le rapport dit, en des termes très précis, que nous avons dépassé le point de renverser le coup d’État et qu’il s’agit maintenant de se préparer à en affronter l’inévitable impact.

« Si les régions ne se préparent pas, alors les personnes qui n’ont pas besoin de mourir vont mourir », a déclaré Kristie Ebi, épidémiologiste à l’Université de Washington et co-auteur de l’enquête, lors d’une conférence de presse enregistrée aux États-Unis. .

Au milieu de la crise géopolitique provoquée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, des problèmes comme celui-ci pourraient finir par passer inaperçus – d’autant plus que ce n’est pas la première fois que le GIEC et l’ONU émettent ce genre d’avertissement sur le réchauffement climatique.

Cependant, il faut le reconnaître : c’est la première fois que l’agence établit un scénario aussi défavorable, dans lequel elle admet pratiquement l’échec des efforts de confinement climatique.

Le rapport complet peut être consulté dans son intégralité sur le site Web du GIEC.

