Vénus : une étude révèle qu’une chaleur torride à la surface provoque des vents tourbillonnants dans l’atmosphère

Dans une étude publiée dans la revue scientifique atmosphère, Les scientifiques ont montré la relation entre les vents tourbillonnants dans l’atmosphère de Vénus et la chaleur torride à la surface de la planète.

Avec des températures moyennes de 467°C, la surface de Vénus est suffisamment chaude pour faire fondre le plomb. Cette chaleur extrême est maintenue par une épaisse atmosphère de dioxyde de carbone qui emprisonne la chaleur sur la planète dans un effet de serre. L’atmosphère vénusienne présente également des nuages ​​de soufre acide et une tempête de vent perpétuelle et tournante.

Les vents tourbillonnants dans l’atmosphère de Vénus sont liés à la chaleur torride à la surface de la planète. Image : Apheléon –

« Les vents s’accélèrent à mesure que nous nous déplaçons vers des altitudes croissantes, mais nous ne savons toujours pas pourquoi », a déclaré l’auteur principal de la nouvelle approche, Pedro Machado, chercheur à l’Université de Lisbonne au Portugal. « Cette étude jette beaucoup de lumière là-dessus.

Les vents de Vénus sont plus rapides dans la haute atmosphère de la planète

L’équipe a étudié la vitesse du vent de Vénus à deux hauteurs différentes, distantes d’environ 20 kilomètres dans l’atmosphère de la planète. Ils ont observé et suivi les nuages ​​toutes les heures et, à l’aide de méthodes indirectes, ont calculé la vitesse du vent poussant les nuages.

Selon les recherches, les vents sont 150 km/h plus rapides à l’altitude la plus élevée, au sommet des nuages, qu’à l’altitude la plus basse. La découverte confirme l’idée précédemment suggérée selon laquelle l’énergie thermique dans les niveaux inférieurs de l’atmosphère de Vénus est transférée vers le haut, accélérant la circulation de l’atmosphère de la planète.

Essentiellement, les nouvelles découvertes soutiennent l’idée que la chaleur de surface est la source des étranges vents atmosphériques de Vénus. « Nous avons pu étudier pour la première fois la composante verticale du vent, c’est-à-dire comment l’énergie des couches les plus basses et les plus chaudes est transportée vers le sommet des nuages, où elle conduit à l’accélération des vents », a déclaré Machado. mentionné.

Il a déclaré que les températures de surface extrêmes sur Vénus produisent un rayonnement infrarouge, ou émission thermique, qui s’élève dans l’air jusqu’aux nuages ​​situés à environ 48 km au-dessus de la surface. « Cette émission thermique provenant de la surface et se déplaçant vers le haut peut être vue dans les observations infrarouges de Vénus », a expliqué le chercheur.

L’équipe dirigée par Machado a observé la planète dans l’infrarouge en 2012, à l’aide du télescope national Galileo aux îles Canaries. Ils ont fait ces observations les mêmes jours que le satellite Venus Express de l’Agence spatiale européenne (ESA) a observé la lumière visible au sommet des nuages ​​de la planète. En plus des résultats de l’étude, l’équipe visait à montrer comment les observations au sol pourraient compléter le travail des sondes spatiales.

Machado dit que l’équipe espère poursuivre les recherches alors que davantage de sondes et de missions se concentrent sur l’observation de la planète.

