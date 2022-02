Ce lundi (28), a lieu le premier lancement spatial de Rocket Lab de 2022. La société aérospatiale américaine, basée en Californie, a annoncé l’achèvement d’une deuxième rampe de lancement en Nouvelle-Zélande le 23, et c’est à partir de là que la fusée Electron prendra emportant un satellite japonais.

Nous comptons jusqu’au lancement pour @synspective! Peu de temps avant que le satellite StriX-β ne rejoigne la constellation SAR croissante de Synspective en orbite terrestre basse La fenêtre de lancement s’ouvre :

🚀UTC | 20:35, 28 février

🚀NZDT | 09:35, 1 mars

🚀JST | 05:35, 1 mars

🚀EST | 15:35, 28 février

🚀PST | 12:35, 28 février pic.twitter.com/zRh1ERIxMC – Laboratoire de fusée (@RocketLab) 26 février 2022

D’après le site Teslarati, le lancement est prévu à 15 h 35 HNE (17 h 35 HE), marquant le 24e vol de la fusée, surnommé « La nuit du hibou continue ». À bord du véhicule se trouvera un satellite d’observation de la Terre « Strix » pour la société japonaise Synspective.

Pad B (LC-1B), la nouvelle plate-forme, est la deuxième à être construite au Launch Complex 1 (LC-1), un site exceptionnellement isolé situé à l’extrémité de la péninsule de Mahia sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

En plus d’être le premier site de lancement orbital entièrement privé au monde, l’achèvement de la plate-forme LC-1B en fait le troisième construit par Rocket Lab, dont un n’est pas encore utilisé au Wallops Flight Facility de la NASA au large de la côte est de la Virginie. ETATS-UNIS. Les trois emplacements ont été conçus exclusivement pour la petite fusée Electron de la société.

Avec l’ajout du Pad B, Rocket Lab espère augmenter considérablement sa régularité de lancement. « La capacité de lancement et notre cadence de lancement sont essentiellement doublées en ayant une plate-forme supplémentaire sur le LC-1 », a déclaré le fondateur et PDG de Rocket Lab, Peter Beck.

Sur un terrain auparavant inutilisé dans la région de Hawke’s Bay, un complexe majeur a été érigé avec des installations de contrôle de portée privées, trois salles blanches satellites, un hangar d’assemblage de fusées pouvant traiter plusieurs lanceurs à la fois, des bureaux administratifs et maintenant deux rampes de lancement orbitales.

Electron était la deuxième fusée américaine la plus lancée en 2021

Sur les 23 lancements de fusées Electron actuels à ce jour, 20 ont réussi. Le véhicule mesure environ 18 m de haut et est conçu pour transporter principalement de petits satellites en orbite terrestre basse.

À l’origine, la 24e mission de Rocket Lab devait mettre en orbite un lot de deux autres satellites d’imagerie BlackSky Earth le 4 février, mais le client a demandé un délai supplémentaire pour des raisons inconnues.

Avec 23 lancements, le Rocket Lab Electron était la deuxième fusée nord-américaine la plus lancée en 2021. Image : Rocket Lab/Disclosure

Avec le retard, Rocket Lab a pu non seulement achever la construction de la nouvelle rampe de lancement, mais également préparer une fusée Electron pour lancer la charge utile d’un autre client à partir de la même plate-forme.

Beck se dit fier de la trajectoire de l’entreprise ces dernières années. « Même avec un seul emplacement dans le complexe de lancement, Electron est rapidement devenue la deuxième fusée américaine la plus lancée de l’année. [2021]. Nous avons maintenant deux emplacements au complexe de lancement et un troisième en Virginie. Imaginez ce que trois bases sur deux continents peuvent faire pour maintenir le calendrier, la flexibilité et la réactivité des opérateurs de satellites du monde entier. »

