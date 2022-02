Le volcan sous-marin des Tonga a battu deux records avec l’éruption de janvier

le volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apaidont l’éruption a eu lieu en janvier 2022, a battu simultanément deux records dans l’acte de son explosion : selon des images du Observatoire de la Terre de la NASAl’explosion a créé la plus haute colonne de fumée (panache) jamais capturée par satellite, en plus de générer la plus grande quantité d’éclairs en un seul orage – 590 000 sur trois jours.

« La combinaison de la chaleur volcanique et de la quantité d’humidité surchauffée de l’océan en a fait une éruption sans précédent », a déclaré Kristopher Bedka, scientifique de l’atmosphère au Langley Research Center de la NASA, dans un communiqué de l’agence. « Le panache était 2,5 fois plus fort que n’importe quelle tempête que nous ayons jamais observée, et l’éruption elle-même a généré une quantité incroyable de foudre. »

Lire aussi