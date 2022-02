De forts éclairs attirent l’attention dans le ciel et laissent les habitants de Porto Alegre et de la région sans énergie ; connaître la raison

Dans la nuit de dimanche dernier (27), plusieurs habitants ont eu peur de voir de forts éclairs dans le ciel de Porto Alegre et de la région. Ce qui a attiré notre attention, c’est le changement soudain du ciel comme si « plusieurs lumières clignotaient en même temps » dans des tons de bleu et d’orange.

Contrairement à ce que les internautes imaginaient sur Twitter et loin d’être une invasion extraterrestre, cela s’est produit en raison d’un court-circuit dans une sous-station électrique de CEEE Equatorial à Viamão. Selon les informations de l’entreprise, la foudre a frappé le site.

Ensuite, les techniciens se sont rendus à la sous-station pour effectuer les réparations, tandis que l’alimentation en énergie des habitants a été rétablie par des manœuvres dans le réseau électrique. L’approvisionnement a également été interrompu par des vents violents, principalement dans les villes de Porto Alegre, Viamão, Pelotas et Encruzilhada do Sul.Dans la capitale, il y a eu plus de records dans les quartiers du centre-ville, à Praia de Belas et Menino Deus, pour Exemple.

De plus, pour la société de météorologie MetSul, les nuages ​​bas ont peut-être favorisé le fait que les éclairs étaient plus perceptibles dans des endroits à plus de 30 kilomètres. La tempête a eu des éclairs et des rafales de vent qui ont atteint des vitesses d’environ 80 km/h, et toute l’instabilité provient des zones intenses formées dans le Rio Grande do Sul avec la chaleur et l’humidité.

Il n’existe toujours pas de moyen d’estimer le délai précis de retour de l’énergie, en raison de la complexité et des exécutions spécifiques des services. Jusqu’à présent, il n’a pas été signalé combien de clients sont touchés par le manque de lumière. A Porto Alegre, la journée a commencé pluvieuse et avec des instabilités. Découvrez quelques images des fusées éclairantes :