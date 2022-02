Le télescope James Webb reproduit pour la première fois l’image d’une seule étoile

Cette étape signifie que nous sommes presque à mi-chemin du processus de concentration sur l’équipement. C’est parce qu’il y a sept phases au total, et que l’agence a terminé les deuxième et troisième phases, appelées « Segment Alignment » et « Image Stacking ».

Ce gif montre les images « avant » et « après » de l’étape « Alignement des segments », lorsque l’équipe a corrigé les principales erreurs de positionnement de leurs segments de miroir primaires et mis à jour l’alignement du miroir secondaire. Image : NASA ; STScI / Divulgation

« Nous avons encore du travail à faire, mais nous sommes de plus en plus satisfaits des résultats que nous constatons », a déclaré Lee Feinberg, responsable des éléments du télescope optique Webb au Goddard Space Flight Center de la NASA. « Des années de planification et de tests rapportent des dividendes, et l’équipe ne pourrait pas être plus enthousiaste à l’idée de voir ce que les semaines et les mois à venir apporteront. »

L’étape suivante

Bien que la NASA ait réussi à rassembler tous les points lumineux sur le capteur NIRCam, les segments de miroir agissent toujours comme 18 petits télescopes. Maintenant, l’équipe devra faire des ajustements avec une précision inférieure à la longueur d’onde de la lumière dans les segments pour rendre cette étoile encore plus nette.

Désormais, l’agence entame la quatrième phase d’alignement miroir, dite « Rough Phase ». Dans cette étape, NIRCam est utilisé pour capturer les spectres lumineux de 20 paires distinctes de segments de miroir.

Cela aide l’équipe à identifier et à corriger le déplacement vertical entre les segments de miroir ou les petites différences de hauteur. Cela rendra le point lumineux unique de l’étoile progressivement plus net et plus ciblé dans les semaines à venir.

« Pour fonctionner ensemble comme un seul miroir, les 18 segments de miroirs primaires du télescope doivent être comparés à une fraction d’une longueur d’onde de lumière – environ 50 nanomètres », a expliqué l’agence précédemment.

Via : NASA et Ars Technica

