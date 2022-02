Un membre du Congrès américain demande l’expulsion des cosmonautes russes de l’ISS

Le membre du Congrès américain Dan Crenshaw du Parti démocrate a demandé que les cosmonautes russes de la Station spatiale internationale (ISS) soient expulsés de l’avant-poste. L’homme politique a demandé que les Russes soient remplacés par des professionnels d’origine ukrainienne.

Sur son Twitter, Crenshaw a affirmé que la Russie s’effondrerait et que, par conséquent, les cosmonautes du pays devraient être expulsés du programme. « Elon Musk peut remplacer la moitié russe de la station », a déclaré le député.

Il est temps de remplacer les Russes sur la Station Spatiale Internationale. Expulsez-les du programme, entraînez des cosmonautes ukrainiens et voyez si @Elon Musk peut remplacer la moitié russe de la station par quelque chose qui ne s’effondre pas. —Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) 25 février 2022

paria international

Après l’invasion de l’Ukraine, la Russie est devenue un paria au sein de la communauté internationale et s’est pratiquement isolée dans le contexte diplomatique du monde. Jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit, mais l’isolement de la Russie sur la scène mondiale pourrait signifier la fin des efforts spatiaux pour le pays.

Aujourd’hui, soit dit en passant, la Russie est le plus grand partenaire des États-Unis sur l’ISS, tout en aidant d’autres nations plus petites à envoyer des astronautes, des satellites et d’autres engins spatiaux hors de la Terre. Le seul astronaute brésilien, l’actuel ministre de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Marcos Pontes, s’est rendu dans l’ISS à bord du vaisseau spatial russe Suyz TMA-8.

Jeudi dernier (24), le chef de l’agence spatiale russe (Roscosmos), Dmitri Rogozine, a averti que les nouvelles sanctions américaines contre le pays pourraient conduire à la destruction de la coopération des deux pays sur l’ISS. Une déclaration de Rogozine a même été perçue comme une menace.

L’ESA s’inquiète

Les dirigeants d’autres grandes agences spatiales telles que l’Agence spatiale européenne (ESA) ont également exprimé leurs craintes quant à l’avenir de l’ISS. Cependant, jusqu’à nouvel ordre, l’ESA et ses États membres continueront de soutenir les cosmonautes russes en mission vers l’ISS.