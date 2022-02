La première ferme de poulpes au monde ? L’idée fait polémique

Une entreprise espagnole construit la première ferme commerciale de poulpes au monde, résultat d’un investissement de quelques dizaines de millions de dollars. L’entreprise, cependant, a suscité de nombreuses critiques, car les recherches montrent que les céphalopodes ressentent du plaisir et de la douleur.

Appelée Nueva Pescanova, la ferme de poulpes n’a pas encore reçu l’autorisation de l’Union européenne de fonctionner, mais elle a été critiquée d’un point de vue éthique et environnemental. Un rapport de l’agence de presse Reuters a mis en évidence les principaux points négatifs du projet.

Comme les chats, les pandas et les koalas, les pieuvres sont des animaux très populaires sur Internet, en grande partie à cause des vidéos virales d’animaux marchant sur le sable ou se battant avec d’autres animaux ou humains. Les céphalopodes ont même fait l’objet d’un documentaire Netflix de 2020, « Professor Polvo ».

La haute intelligence de ces animaux a poussé le Royaume-Uni à les déclarer légalement sensibles. Mais, au contraire, la pêche croissante de ces animaux a fait de leur chasse le secteur de production alimentaire le plus en croissance au monde.

Les céphalopodes sont considérés comme des animaux extrêmement intelligents et sensibles. Crédit : Sylvia Medeiros

La demande croissante a conduit à penser aux fermes de poulpes, Nueva Pescanova étant la plus grande et la plus importante d’entre elles. Cependant, des expériences antérieures ont montré que les pieuvres ne sont pas des animaux facilement élevés en captivité, car elles sont très agressives, automutilantes et cannibales.

Selon Raul Garcia, directeur des efforts de conservation des pêches à la World Wildlife Foundation en Espagne, les pieuvres sont des animaux extrêmement intelligents. De plus, on sait qu’ils ne sont pas heureux dans des conditions de captivité.

En revanche, Eduardo Almansa, de l’Institut d’océanographie en Espagne, affirme que la pêche au poulpe pour la consommation humaine dépend d’alternatives telles que la ferme de Nueva Pescanova. Selon lui, la pêche hauturière a déjà atteint sa limite.

Les écologistes ne croient pas aux fermes

D’autre part, les chercheurs du secteur de l’environnement avertissent que l’élevage des animaux en captivité ne réduirait en rien la pression sur les animaux aquatiques sauvages. De plus, les initiatives de ce type ne visent qu’à améliorer la sécurité alimentaire mondiale, sans égard au bien-être animal.

Certains militants disent même que l’idéal est d’arrêter d’acheter et de manger du poulpe. Cependant, pour le moment, le meilleur espoir pour ces secteurs est d’amener l’Union européenne à rejeter les licences nécessaires pour que la ferme espagnole de poulpes puisse commencer à fonctionner.

