Un « mystère » s’est positionné dans les couloirs de la NASA et… ok, on plaisante, mais la situation est pour le moins comique : le rover Persévérance a trouvé une foreuse à la surface de Mars et a pris une photo.

C’était en juillet 2021, mais un profil Twitter – « @UFOofInterest » – a décidé de ressusciter l’affaire, expliquant le contexte derrière : Persévérance lui-même avait « lâché » l’objet au sol, dans le cadre d’un échange d’équipement.

