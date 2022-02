Sovol SV01 Imprimantes 3D Extrudeur Direct Drive Ultrabase Plateau en Verre Détecteur de Filament Surface d'impression 240x280x300mm

Extrudeur en Direct Drive: La meilleur extrudeuse directe peut facilement pousser le filament directement dans la buse et rétracter rapidement le filament, vitesse d'impression plus rapide. Compatible avec une large gamme de filaments PLA, ABS, TPU, WOOD, PETG. Même avec des matériaux flexibles et abrasifs, permettant une meilleure extrusion. Moteur à double axe Z, ce qui augmente considérablement sa stabilité d'impression. Alimentation Meanwell: Encastré Alimentation Intégrée Meanwell, assure une alimentation stable et suffisante, protégeant votre imprimante des surtensions imprévues. Plateforme en Verre Amovible: La SV01 est livrée avec une plaque de verre trempé sur un lit chauffant, qui fournit un meilleur adhésif et permet de retirer facilement les impressions. Le lit chauffant haute puissance peut chauffer jusqu'à 110 ° C. Facile à assembler: Imprimante 3D professionnelle de bureau Sovol, cadre entièrement en métal, pré-assemblé à 95%, dont l'installation ne prend que 20 minutes environ, et plus facile que Creality Ender 3. Le SV01 dispose d'une préparation pour un capteur BL touch (non inclus), qui peut être installée en quelques minutes (en option).