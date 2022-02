La première mission du programme Artemis ne peut décoller qu’en juin

Apparemment, la première mission du programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des astronautes à la surface de la Lune, sera à nouveau retardée. Initialement prévue en février de cette année, elle avait été repoussée à « mars ou avril » après qu’une panne ait été découverte dans le contrôleur de l’un des moteurs de la fusée, puis à « avril ou mai » en raison de la quantité de tâches à accomplir. être complété, beaucoup associé au grand nombre d’instruments qui sont installés pour mesurer les performances du lanceur, le SLS.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi (24), l’agence spatiale américaine a reconnu qu’un lancement en avril n’est plus une possibilité, et que même une opportunité en mai est lointaine. « Nous continuons d’évaluer la fenêtre de mai, mais nous reconnaissons également qu’il y a beaucoup de travail à faire », a déclaré Tom Whitmeyer, administrateur associé adjoint pour le développement des systèmes d’exploration au siège de la NASA à Washington.

Une grande partie de ce travail est liée à la réalisation d’un « wet test », un test crucial qui doit être effectué avant toute tentative de lancement. Dans celui-ci, la fusée est amenée sur la plate-forme, préparée pour le lancement et alimentée. L’ensemble du processus se déroule comme dans une vraie mission, jusqu’au compte à rebours, mais sans que les propulseurs soient activés.

Illustration de la fusée SLS, qui sera utilisée pour lancer les missions du programme Artemis. Image : NASA

Selon le calendrier actuel, le SLS et la capsule Orion doivent quitter le VAB (Vehicle Assembly Building, le bâtiment où les fusées sont assemblées) du Kennedy Space Center à 20 heures le 17 mars, entamant un voyage de 12 heures vers la plate-forme 39B.

Il passera ensuite deux semaines sur la plate-forme en préparation de l’essai, et encore deux semaines après pour l’analyse initiale, avant de retourner au VAB pour une analyse et un traitement plus détaillés.

Avec cela, les deux fenêtres de sortie les plus proches se situent entre le 7 et le 21 mai et entre le 6 et le 16 juin. Après, il y en a un entre le 29 juin et le 12 juillet. Les opportunités sont limitées en raison des performances de la fusée, du besoin d’alignement entre la rotation de la Terre et la position de la Lune, et des performances de la capsule Orion, qui fonctionne à l’énergie solaire et n’est pas conçue pour voler à travers les « éclipses » (période où la lumière du soleil est bloquée par la Terre ou la Lune) pendant plus de 90 minutes.

Sans équipage, la mission Artemis I a une durée estimée à 26 jours, pendant lesquels la fusée et la capsule Orion seront évaluées sur une trajectoire circumlunaire, c’est-à-dire autour de la Lune Artemis II, une mission habitée avec la même trajectoire mais durée de 10 jours.

Le premier alunissage depuis 1972 ne devrait avoir lieu qu’avec Artemis III, initialement prévu pour 2024 mais reporté ensuite à 2025. Mais à en juger par l’avancée du programme, il faudra peut-être patienter encore un peu.

