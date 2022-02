Regardez le lancement de 50 satellites Starlink en direct et l’atterrissage de retour du SpaceX Falcon 9

Ce vendredi (25), SpaceX lancera 50 satellites supplémentaires pour la constellation haut débit Starlink. Toute personne intéressée peut tout suivre en temps réel : du décollage de la fusée Falcon 9 à l’atterrissage retour du premier étage.

Prévu à 14h12 (GMT), le lancement a lieu depuis la Vandenberg Space Force Base, en Californie, et la diffusion commence 15 minutes plus tôt, sur le site de SpaceX et sur YouTube.

Selon Space.com, environ neuf minutes après le lancement, le premier étage du Falcon 9 reviendra sur Terre pour un atterrissage vertical sur le drone. »Bien sûr, je t’aime toujours» (« OCISLY »), qui a été positionné à des centaines de kilomètres au large de la côte californienne depuis son arrivée de Long Beach, en Floride.

Le propulseur du Falcon 9 sera utilisé pour la quatrième fois

Il s’agira du quatrième atterrissage pour ce propulseur, qui a contribué au lancement du satellite d’observation de la Terre Sentinel-6 Michael Freilich pour la NASA et l’European Meteorological Satellite Exploration Organization en novembre 2020. Il a également participé au déploiement de 60 satellites Starlink en mai 2021 et plus tard de la mission DART de la NASA en novembre.

Comme vous le savez, la réorientation est une priorité pour SpaceX et pour Elon Musk, son fondateur et PDG. Lui, qui a l’intention d’aider l’humanité à coloniser Mars, estime que des fusées entièrement et rapidement réutilisables sont la principale ressource nécessaire pour y parvenir.

Le lancement d’aujourd’hui est la troisième mission Starlink de février pour SpaceX, après un lancement de 49 satellites le 3 et un décollage de 46 satellites lundi dernier (21). Cette dernière mission marquait le 100e atterrissage d’un premier étage de Falcon 9 lors d’un vol orbital.