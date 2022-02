Des méga constellations de satellites peuvent « aveugler » les radiotélescopes, selon un expert

Ce n’est plus d’aujourd’hui que beaucoup de gens sont mécontents de l’augmentation des méga constellations de satellites dans l’atmosphère, mais un expert soulève encore un autre problème avec tout ce volume : apparemment, les émissions de signaux faites par des satellites comme ceux du Starlink de SpaceX peuvent interférer avec l’observation astronomique faite par des objets sur Terre – en particulier, des radiotélescopes « aveugles » comme le Réseau de kilomètres carrés (SKAO).

Les radiotélescopes sont, comme leur nom l’indique, des télescopes spécialisés dans la capture de signaux radio à des fréquences normalement utilisées par les chasseurs d’exoplanètes ou les astronomes recherchant la possibilité d’une vie au-delà de la Terre. Le problème est que ces signaux sont également utilisés dans la fourniture d’Internet et de télécommunications par satellite.

Lire aussi

Les satellites de Starlink et d’autres sociétés projettent des ondes radio qui peuvent interférer avec le travail des radiotélescopes, réduisant efficacement leur capacité à identifier les exoplanètes ou même la vie au-delà de la Terre (Image : AleksandrMorrisovich/)

Selon Federico di Vruno, directeur général de SKAO, cela n’a aucune chance de coexister : les émissions des satellites en orbite autour de la Terre gêneront le travail d’observation, tout simplement parce que les signaux émis par des étoiles et des planètes lointaines peuvent parfois , voyageons à la même fréquence que ceux que nous maîtrisons dans notre utilisation des smartphones, GPS et autres biens humains.

C’est précisément pour cette raison que des radiotélescopes – grosso modo, d’immenses observatoires avec plein d’antennes – sont installés dans des régions reculées. SKAO, par exemple, est en construction avec sa structure divisée : une partie sera dans la région du Karoo en Afrique du Sud ; tandis que l’autre partie se déroulera à Murchison Shire en Australie occidentale. Les deux sont des zones protégées par les gouvernements respectifs – donc quiconque s’y trouve ne peut même pas allumer son téléphone portable.

Selon di Vruno, le SKAO aurait forcément encore un avantage car c’est un projet qui fonctionnera dans une bande exclusive et protégée – personne d’autre ne peut travailler sur la même fréquence. Mais il souligne que de nombreux projets d’observation astronomique reposent sur les bandes les plus encombrées communes à nous, les humains.

« La bande comprise entre 10,7 et 12,7 gigahertz (GHz) couvre certains types d’observation, y compris lorsque l’on recherche dans l’espace certaines molécules précurseurs de la vie », précise l’expert. « De plus, la recherche et l’étude des exoplanètes fonctionnent également dans cette bande. Les signaux radio émis par certaines des galaxies les plus éloignées peuvent également devenir désordonnés à cette fréquence. Puis [a interferência causada por] les méga constellations affecteront notre capacité à voir dans notre passé et à étudier les époques anciennes.

di Vruno souligne que si SKAO ne deviendra pas complètement aveugle, l’augmentation illimitée des satellites – grâce aux entreprises qui en lancent de plus en plus afin d’élargir leur offre de services – ajoutera de plus en plus de « bruit » à l’analyse astronomique. .

SpaceX en est l’un des exemples les plus évidents : la société d’Elon Musk possède sa plateforme Internet par satellite Starlink, qui en a déjà lancé environ 2 000 en orbite terrestre basse (LEO). Le problème est que la société a déjà l’autorisation de 42 000 satellites – un nombre qu’elle pourrait atteindre avant que SKAO ne commence à fonctionner à la mi-2025.

« Nous avons examiné les effets de cela sur les antennes avec une seule parabole et avons constaté qu’elles auront besoin de 30 % de temps supplémentaire pour atteindre la même sensibilité », a déclaré di Vruno. « Mais cela dépend aussi du nombre de satellites là-haut, et cela change tout le temps. Plus il y aura de satellites, plus il sera difficile de faire des observations dans ces bandes de fréquences.

Contrairement aux smartphones, tablettes et autres, les satellites sont exemptés des restrictions imposées par les « zones de silence radio », car ils sont régis par des règles internationalement reconnues. En pratique, cela signifie que les clients de Starlink ne pourront pas installer les antennes de la plateforme chez eux, mais les satellites continueront d’émettre des signaux. En pratique, les interférences dans les radiotélescopes seront les mêmes.

« Nous essayons de parler aux opérateurs de méga-constellations de satellites, arguant que s’il n’y aura pas de récepteurs à proximité des radiotélescopes, ils ne pourront peut-être pas pointer ces satellites directement vers nous », a déclaré di Vruno. « Il n’y aurait personne pour recevoir leurs signaux de toute façon. »

Mais le SKAO – ou même les radiotélescopes en général – ne sont pas les seuls à s’en inquiéter : les opérateurs de l’observatoire Vera Rubin, en construction au Chili, ont déjà avancé que la lumière réfléchie par les satellites Starlink et autres méga constellations voyait aussi leur travail. difficile – selon la propre estimation de l’observatoire, environ 30% des images qu’il enregistre auront une bande de lumière dans le ciel qui correspond à un satellite Starlink.

Une autre structure – la Zwicky Transient Facility – est également susceptible de souffrir des satellites Starlink, qui pourraient interférer avec leur travail de surveillance des astéroïdes qui se trouvent à proximité de la Terre, étant donné que de tels objets ne peuvent être vus qu’au lever et au coucher du Soleil. – exactement à la même heure et à la même position que les satellites du produit d’Elon Musk.

SpaceX n’a ​​pas commenté les informations diffusées, et le même silence a été maintenu par d’autres représentants du secteur.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !