Une étude indique que Meteor de Chelyabinsk pourrait avoir participé à la formation de la Lune

Une étude menée par l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, et l’Académie chinoise des sciences, indique que le météore de Tcheliabinsk, qui a frappé la Russie en 2013, pourrait également être impliqué dans la création de la Lune, le satellite naturel de la Terre. La découverte est venue grâce à une nouvelle méthode d’établissement des dates correspondant aux collisions de roches spatiales, basée sur l’analyse microscopique des minéraux de ces objets.

« Les dates des impacts de météorites sont souvent controversées », a déclaré Craig Walton, géoscientifique à l’institution. « Notre travail montre que nous devons évaluer plusieurs sources de preuves pour être plus précis sur l’histoire de certains affrontements – presque comme si nous enquêtions sur une ancienne scène de crime. »

La formation des planètes est celle qui est presque entièrement basée sur des collisions répétées : de grandes masses entrent en collision, expulsant des débris rocheux qui formeront d’autres objets – planètes, météores, etc. – dans un processus qui se répète depuis le début de l’univers, il y a un peu plus de 13 milliards d’années. Pour cette raison, établir «l’âge» d’un impact ou même du météore lui-même nous aide à en savoir un peu plus sur les temps qui nous ont précédés.

Le problème est que les processus géologiques naturels que la Terre et d’autres planètes ont traversés effacent généralement cette histoire, ce qui rend cette analyse de plus en plus compliquée et dépendante de « corps lâches » – c’est-à-dire d’astéroïdes qui parcourent l’espace de forme libre jusqu’à ce qu’ils soient capturés par la Terre. champ gravitationnel. Cette attraction peut briser un astéroïde et en faire tomber des morceaux à la surface.

En bref : une roche venue de l’espace tombe sous une forme pratiquement « pure », donnant aux scientifiques un avant-goût du passé de l’univers.

Une méthode utilisée pour établir l’âge d’un météore (et donc son impact) consiste à analyser le plomb et l’uranium dans des cristaux de zirconium. Ces cristaux absorbent facilement l’uranium mais rejettent complètement le plomb. Par conséquent, tout plomb présent dans ces cristaux ne peut être qu’un produit de la décomposition de l’uranium. Cette décomposition nous est déjà connue et nous savons combien de temps cela prend – il est donc possible de faire un calcul approximatif du météore lui-même.

Sur cette base, l’équipe de recherche a conclu que le météore de Chelyabinsk a subi deux événements d’impact avant d’atteindre la Terre – l’un il y a 4,5 milliards d’années et l’autre il y a environ 50 millions d’années. Walton et ses collègues ont donc cherché à confirmer ces impressions en étudiant comment les minéraux phosphatés se disloquaient lors de chocs répétés, en examinant spécifiquement comment l’augmentation de la température suite à un impact influençait la structure des cristaux.

Conclusion : le premier impact a été plus expressif, brisant les cristaux et les soumettant à une augmentation massive de température. Le second était plus léger, avec moins de pression et de chaleur. Il est également probable que le premier impact ait séparé le météore de son corps principal, le plaçant sur une trajectoire de collision directe avec la Terre.

C’est un point important, car il est en phase avec deux événements majeurs dans la formation de l’univers : la migration des planètes géantes et l’ancienne collision qui, selon certains scientifiques, a frappé la Terre avec une telle force qu’elle en a brisé un morceau. et forma la Terre, qu’aujourd’hui nous appelons la « Lune ».

Les deux événements sont d’ailleurs liés : plusieurs théories indiquent que les planètes géantes de notre système solaire – telles que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune – se sont formées à une plus grande distance que la position où elles se trouvent aujourd’hui, se rapprochant progressivement des éons. .

Ce mouvement aurait provoqué d’immenses fluctuations gravitationnelles, qui auraient provoqué des collisions de corps plus petits – des astéroïdes primordiaux, par exemple – avec plus de fréquence et d’intensité, ce qui aurait généré plus de débris et, par conséquent, plus de météores.

Une théorie suggère qu’un corps de la taille de Mars s’est écrasé sur Terre il y a 4,5 milliards d’années (en moyenne), éjectant une si grande partie de notre corps qu’il a donné naissance à la Lune. Les experts ont même un nom pour cet objet supposé – « Théia”.