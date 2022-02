Des biologistes marins découvrent un rare bébé requin fantôme

Aussi appelés chimères, les requins fantômes font partie des animaux aquatiques les plus difficiles à observer au monde. Pour cette raison, une équipe de biologistes marins était ravie d’avoir identifié un veau rare lors d’une enquête en Nouvelle-Zélande.

« Nous ne savons pas grand-chose sur les requins fantômes », a déclaré à CNN Brit Finucci, spécialiste des pêches à l’Institut national de recherche sur l’eau et l’atmosphère (NIWA). « Ce que nous savons provient principalement de spécimens adultes. Il est donc très rare et très inhabituel de trouver des jeunes de beaucoup de ces espèces, c’est pourquoi j’étais vraiment excité. »

Extrêmement rare à trouver, le bébé requin fantôme a été accidentellement capturé alors que des chercheurs collectaient des spécimens de hokis en Nouvelle-Zélande. Image: Brit Finucci

Trouvé à Chatham Rise, une région marine située à l’est de la Nouvelle-Zélande, le bébé requin a été vu par des chercheurs alors qu’ils recherchaient des spécimens de hoki, également connu sous le nom de Blue Grenadier.

Selon Live Science, ils ont utilisé un chalut à une profondeur de 1 200 mètres, dans lequel le petit requin fantôme a été piégé. Cette découverte pourrait aider les biologistes à en savoir plus sur les chimères et leur développement.

Selon le Shark Trust, les requins fantômes (poissons souris, poissons fantômes ou poissons lapins) sont très difficiles à voir pour l’homme car la plupart d’entre eux vivent à des profondeurs comprises entre 200 et 2 600 mètres.

Le requin fantôme a un organe reproducteur sur le front

Les requins ne sont pas des poissons osseux, ils sont cartilagineux, ce qui signifie que leur corps est plein de plaques de blindage rigides et de cartilage. Les requins fantômes adultes ont des épines venimeuses sur le devant de leurs nageoires dorsales et peuvent fouetter dans l’eau en frappant leurs nageoires pectorales. Selon le New York Times, la plupart des mâles se reproduisent avec un organe sexuel rétractable appelé tenaculum situé sur leur front.

Environ 52 espèces de chimères sont connues, mais les chercheurs soupçonnent qu’il y en a plus. On ignore actuellement combien de temps vivent les chimères et à quelle fréquence elles se reproduisent.

Une fois que les femelles ont pondu leurs capsules d’œufs sur le fond sablonneux ou boueux, les embryons grandissent et s’alimentent dans ces capsules jusqu’à ce qu’ils soient prêts à éclore, ce qui peut prendre entre 6 et 12 mois, selon l’espèce. Concernant le nouveau-né capturé, l’équipe soupçonne qu’il a récemment éclos car son ventre était encore plein de jaune d’œuf.

Selon la déclaration du NIWA, les chercheurs ne connaissent pas l’espèce exacte du bébé requin et prévoient de faire des tests génétiques pour voir à quel genre il appartient. Une fois que les scientifiques ont découvert son espèce, ils peuvent la comparer à un adulte pour en savoir plus sur son développement de l’enfance à la maturité.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !