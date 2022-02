Une femme tient une créature marine mortelle dans la main pour devenir virale sur TikTok

Une utilisatrice de TikTok a risqué sa vie en attrapant une créature marine mortelle dans sa main sur une plage australienne. Elle a posté la vidéo sur le réseau social et écrit en légende : « La mer dangereusement belle. #océan #immunisé #toujours vivant #nature #vie marine ».

Selon le Muséum d’histoire naturelle, la pieuvre à anneaux bleus est un céphalopode très venimeux dont la morsure peut être mortelle : « Il y a eu une poignée de rencontres mortelles avec ces animaux. le TTX [tetrodotoxina] Il peut prendre effet rapidement, affaiblir et paralyser rapidement les muscles, ainsi qu’une foule d’autres effets secondaires potentiels tels que des vomissements et des étourdissements.

« Bien que de plus en plus incapables de bouger, les victimes de TTX restent souvent conscientes et conscientes jusqu’à ce que le manque d’oxygène les rende inconscientes. La mort survient généralement par insuffisance respiratoire, avec paralysie du diaphragme. Cela peut arriver en quelques minutes. Il n’y a pas d’antidote pour le TTX, et la plupart des soins sont de soutien, comme la ventilation pour maintenir la respiration du patient jusqu’à ce que les effets de la toxine se dissipent. »

L’utilisatrice @Katapillah a écrit qu’elle « n’a su qu’une demi-heure plus tard ce qu’était l’animal ». Cela n’a cependant pas convaincu Ian Tibbetts, professeur agrégé à l’Université du Queensland.

« Les vidéos de personnes traitant de ces créatures marines mortelles deviennent une tendance sur les réseaux sociaux et sont d’une stupidité alarmante », a déclaré l’expert à Yahoo News Australia.

La vidéo a reçu plus de 1 100 commentaires, dont beaucoup condamnaient l’attitude risquée de tiktoker.

