Olhar Espacial discute de la participation des femmes à la science

On estime que seulement 30 % des scientifiques dans le monde sont des femmes. Augmenter ce pourcentage et encourager l’inclusion des femmes dans les sciences est l’un des principaux défis d’aujourd’hui, et le thème du Regard spatial de ce vendredi (25), qui se souviendra également de certaines femmes qui ont eu une participation importante à l’astronomie, mais qui n’ont pas reçu l’attention reconnaissance.

Notre invitée sera Lilian Sagan, étudiante à la maîtrise en enseignement de l’astronomie à l’IAG/USP, avec une extension en enseignement de l’astronomie à l’USP Physics Institute. Elle a été professeure d’université en plus d’avoir travaillé dans l’éducation de base et de la petite enfance, et travaille dans la communication scientifique en présentant et en produisant un podcast à thèmes scientifiques, ViaCast, qui bénéficie du soutien de Jornal da USP.

Lilian mène également des activités au sein du groupe Via Sabre, qui rapproche les scientifiques du public, en promouvant des événements tels que « Demandez à un scientifique ». Depuis 2019, elle organise des événements pour encourager les filles à poursuivre des carrières scientifiques, comme « Astrominas », en plus de donner des conférences sur les femmes dans la science.

Lilian Sagan sera l’invitée de ce vendredi (25) à Olhar Espacial. Image: Lilian Sagan

Présenté par Rafael Rigues, rédacteur en chef de Science et Espace chez Netcost-Security, et par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de Bramon — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, le Regard spatial est diffusé en direct, tous les vendredis, à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

