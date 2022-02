Des scientifiques de l’Université nationale australienne (ANU) dans la capitale Canberra ont publié une nouvelle étude dans la revue Avis mensuels de la Royal Astronomical Society sur l’origine et la composition chimique de la Voie Lactée.

Dans cette nouvelle approche, les chercheurs ont « brisé la lumière » de 600 000 étoiles en spectres pour vérifier leur composition chimique. Ce faisant, ils ont pu révéler quels groupes d’étoiles sont nés dans notre galaxie et lesquels sont des intrus d’autres origines.

« La Voie lactée a mangé de nombreuses galaxies plus petites, mais jusqu’à récemment, nous n’avions pas suffisamment de preuves pour en être sûrs », a déclaré Sven Buder, astrophysicien à l’ANU et auteur principal de l’étude. « C’est parce que de simples images d’étoiles dans notre galaxie de la Voie lactée se ressemblent – qu’elles soient nées à l’intérieur ou à l’extérieur de la galaxie, puis mélangées dans la galaxie. »

Des astrophysiciens australiens ont séparé les anciennes étoiles de la Voie lactée des nouvelles étoiles pour comprendre la composition chimique de la galaxie. Image : DW2630 – (modifiée)

La mission Gaia de l’ESA a fourni les données de l’enquête

Les données ont été recueillies par la mission Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui a montré les modèles de mouvement des étoiles et a indiqué qu’il existe de nombreuses populations d’étoiles dans la Voie lactée qui n’y sont pas nées. Ces données ont également montré que certains groupes d’étoiles se déplacent dans des directions différentes des autres, suggérant qu’elles pourraient être arrivées de l’extérieur de la galaxie.

Buder et son équipe ont utilisé le télescope anglo-australien (AAT), un télescope optique de 3,9 mètres à l’observatoire astronomique australien de Sydney, pour diviser la lumière de ces étoiles en un spectre de couleurs individuelles.

En étudiant ces spectres colorés, les scientifiques peuvent voir les différentes compositions chimiques des étoiles observées. « En « scannant » ces codes-barres stellaires, nous avons mesuré l’abondance de 30 éléments tels que le sodium, le fer, le magnésium et le manganèse, et comment ils apparaissaient à différentes concentrations selon l’endroit où l’étoile était née », a déclaré Buder.

La couleur des étoiles originales de la Voie lactée est différente

Selon l’étude, les étoiles d’origine de la Voie lactée semblent plus vertes, tandis que celles à l’extérieur brillent plus en jaune. Pour les astronomes, comprendre les origines des populations stellaires de la Voie lactée pourrait aider à résoudre davantage de mystères sur la structure et la composition de la galaxie.

Une autre théorie défendue dans cette étude est que les collisions cataclysmiques qui ont mélangé il y a quelques milliards d’années la nouvelle Voie lactée avec d’autres galaxies auraient pu « pousser » les étoiles de telle manière que nous pouvons encore les voir aujourd’hui.

Les astronomes savent que dans la bande de notre galaxie visible dans le ciel nocturne de la Terre, les étoiles les plus anciennes sont séparées des plus jeunes, mais ils n’ont toujours pas compris pourquoi.

« Lorsque nous regardons la Voie lactée, nous regardons deux populations d’étoiles, l’une beaucoup plus ancienne que l’autre », a déclaré Buder. « Les vieilles étoiles se sont déplacées de sorte qu’elles semblent sortir du plan principal de la Voie lactée, tandis que les étoiles plus jeunes forment une bande beaucoup plus mince. »

Il a ajouté que les collisions galactiques passées peuvent avoir été la cause de la séparation de ces deux groupes d’étoiles. « Bien que la Voie lactée soit notre galaxie natale, nous ne comprenons toujours pas comment elle s’est formée et a évolué », a déclaré le scientifique.

