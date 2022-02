Le conflit russo-ukrainien affectera-t-il l’ISS ? La NASA répond au regard numérique

Et avec cela, la question se pose : comment se passe le fonctionnement de l’ISS en ce moment ? Les Russes pourraient-ils riposter et retirer leur équipage et cesser d’envoyer du ravitaillement ? Et si cela est fait, que pourrait-il arriver à la station ?

La construction même de l’ISS garantit la coopération entre ses membres. Le « côté russe » s’appuie sur les panneaux solaires du « côté américain » pour l’électricité, et ceux-ci dépendent des Russes pour maintenir la station « en place ».

En effet, même à plus de 400 km de la surface, il existe encore des frottements entre la structure et notre atmosphère, ce qui entraîne une réduction constante de sa vitesse et de son altitude. Par conséquent, des manœuvres sont périodiquement nécessaires pour compenser cette «chute», effectuée à l’aide des propulseurs des engins spatiaux russes qui visitent périodiquement la station.

L’emblème officiel de l’ISS met en évidence les 15 pays participant au programme. Image : NASA

Autrement dit, si une partie prend des mesures pour nuire à l’autre, elle se nuira également à elle-même. En dehors de cela, les deux parties ont des systèmes de survie qui, bien qu’indépendants, se complètent. Le réapprovisionnement de la station en fournitures, en équipements scientifiques et en carburant est partagé entre les États-Unis, avec les engins spatiaux Cygnus et Cargo Dragon, et la Russie, avec les cargos Progress.

S’adressant à l’Associated Press, Scott Pace, ancien secrétaire exécutif du conseil spatial de l’ancien président Donald Trump et maintenant directeur du George Washington University Space Policy Institute, a déclaré que la station spatiale « est largement isolée » des événements politiques.

« Il est possible d’imaginer une rupture avec la Russie qui mettrait en péril la station spatiale, mais ce serait au niveau de la rupture des relations diplomatiques », a déclaré Pace. « Ce serait quelque chose qui serait un dernier recours, donc je ne vois pas vraiment cela se produire à moins qu’il n’y ait une confrontation militaire plus large. »

Le cosmonaute russe Maksim Suraev pose à côté de deux combinaisons spatiales Orlan, utilisées lors des sorties dans l’espace, dans le module russe Zvezda

Image : NASA

Jeff Manber, président de la société américaine Voyager Space, a déclaré dans un communiqué à United Press International (UPI) que tout effet du conflit se fera sentir à long terme. « Le point de basculement sera 2024, lorsque la Russie décidera si elle doit rester partenaire et si nous voulons qu’elle reste partenaire. »

En juin 2021, le président de l’agence spatiale russe (Roscosmos), Dimitri Rogozine, a menacé de quitter le programme de la Station spatiale internationale en 2025, si les États-Unis ne lèvent pas les sanctions contre le secteur spatial du pays. « Si les sanctions demeurent et ne sont pas levées dans un avenir proche, la question du retrait de la Russie de l’ISS sera de la responsabilité des partenaires américains », a-t-il déclaré.

En outre, Rogozine a déclaré que la Russie avait l’intention de construire sa propre station spatiale et envisageait d’envoyer des cosmonautes à la station chinoise, Tiangong, qui est toujours en construction. Les pays ont également annoncé une coopération pour la construction d’une base de recherche sur la Lune.Rappelons que la Chine est actuellement le principal adversaire des États-Unis, tant ici sur Terre que dans l’espace.

Mais cela reste, pour l’instant, une préoccupation pour l’avenir. Interrogée sur l’impact du conflit sur les opérations actuelles de l’ISS, la NASA a déclaré au Apparence numérique que « tout se passe comme d’habitude ».

« La NASA continue de travailler avec la Roscosmos State Space Corporation (Roscosmos) et nos autres partenaires internationaux au Canada, en Europe et au Japon pour maintenir des opérations sûres et continues de la Station spatiale internationale. La NASA et ses partenaires internationaux ont maintenu une présence humaine continue et productive à bord de la Station spatiale internationale pendant plus de 21 ans », a déclaré Joshua A. Finch, des relations publiques de l’agence.

Selon lui, la Russie lancera trois cosmonautes vers la Station spatiale le 18 mars. Le 30, un vaisseau spatial Soyouz reviendra avec les cosmonautes Pyotr Dubrov et Anton Shkaplerov, en plus de l’Américain Mark Vande Hei, qui achève une mission de près de un an à bord.

Enfin, deux astronautes américains ont terminé ce mois-ci leur entraînement en Russie, et trois cosmonautes russes sont au Johnson Space Center à Houston, aux États-Unis, également en formation pour de futures missions.

