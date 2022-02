Des chercheurs utilisent des drones pour identifier les grossesses de dauphins

Un article scientifique paru ce mois-ci dans la revue Télédétection en écologie et conservation décrit une étude qui a trouvé un moyen d’identifier à distance si les femelles dauphins à gros nez d’une certaine zone protégée sont enceintes. Ce suivi est possible grâce à des photos aériennes prises avec des drones.

Grâce aux images aériennes, les scientifiques peuvent mesurer la largeur corporelle des cétacés, découvrant ainsi quelles femelles du groupe deviendront mères.

Des chercheurs de l’Université d’Aberdeen, au Royaume-Uni, en collaboration avec des scientifiques du Marine Robotics and Remote Sensing Laboratory (MaRRS) de l’Université Duke aux États-Unis, sont les premiers à créer un moyen non invasif de savoir si les dauphins femelles sont enceintes.

L’importance d’identifier les grossesses ratées chez les dauphins

Selon l’étude, avec des drones, il est également possible de collecter des données sur les grossesses interrompues, capturant des informations sur la santé des animaux et aidant à identifier les causes de ces avortements, telles que les pénuries alimentaires.

La recherche s’est concentrée sur la population de grands dauphins qui vivent depuis plus de 30 ans dans la zone de conservation spéciale de Moray Firth, une entrée de la mer du Nord dans le nord de l’Écosse. Les chercheurs ont comparé les images aériennes avec des informations d’archives, y compris l’âge des femelles et si elles avaient déjà une progéniture.

« Auparavant, nous ne savions si elles étaient enceintes que si elles étaient vues plus tard avec un veau. En conséquence, nous ne connaissions que les grossesses réussies, et nous ne savions pas combien de grossesses avaient échoué ou combien de chiots étaient morts », a déclaré Barbara Cheney, chercheuse à l’École des sciences biologiques d’Aberdeen. « L’objectif principal de l’étude était d’explorer si nous pouvions déterminer à distance le statut de la grossesse à partir de photographies aériennes prises à l’aide d’un drone. »

A travers les images aériennes captées par le drone, les chercheurs effectuent les mesures et analyses nécessaires pour identifier les gestations chez les dauphins. Image : Barbara J. Chene, Julian Dale, Paul M. Thompson et Nicola J. Quick

Cheney dit que des études similaires ont été faites sur de grandes baleines, mais à sa connaissance, c’est la première fois qu’elles sont faites sur de petits cétacés. « C’est important car le succès de la reproduction est essentiel à la croissance d’une population, mais il est particulièrement difficile de mesurer les populations sauvages. En utilisant des photos aériennes, cela nous permettra de surveiller régulièrement les changements dans le succès de reproduction de cette population protégée de grands dauphins. »

Après les images, cinq enquêtes de terrain ont été menées et un total de 64 dauphins ont été identifiés. Un seul des 15 dauphins dont l’état de grossesse était connu a été incorrectement identifié comme n’étant pas gravide.

« Nous savons que l’échec de la reproduction est lié aux conditions environnementales difficiles, à la pollution et aux toxines naturelles, mais auparavant, nous ne pouvions estimer l’impact que dans les populations où les animaux sont faciles à capturer ou à échantillonner à distance », a expliqué Cheney. « La collecte d’informations est également particulièrement difficile chez les cétacés qui sont très mobiles et passent la plupart de leur temps sous l’eau. »

Pour elle, cette nouvelle étude pourrait fournir une mine de données pour améliorer encore les connaissances et la compréhension du succès reproducteur chez les grands dauphins.

