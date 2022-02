Le nouveau télescope spatial de la NASA s’appuie sur une technologie innovante pour examiner les exoplanètes

Roman utilisera son Coronagraph pour démontrer que les technologies d’imagerie directe peuvent être encore plus performantes dans l’espace qu’avec des télescopes au sol. Cet instrument est un système de masques, de prismes, de détecteurs et de miroirs auto-flexibles construit pour bloquer l’éblouissement des étoiles lointaines et révéler les planètes en orbite autour d’elles.

« Nous serons en mesure d’imager des mondes en lumière visible à l’aide du Coronagraph », a déclaré Rob Zellem, astronome au Jet Propulsion Laboratory (JPL), le centre technologique de la NASA responsable de la construction de l’instrument. « Faire cela depuis l’espace nous aidera à voir des planètes plus petites, plus anciennes et plus froides que ne le révèle habituellement l’imagerie directe, ce qui nous fera faire un pas de géant dans l’identification des planètes semblables à la Terre. »

Les exoplanètes sont si éloignées et sombres de leurs étoiles hôtes qu’elles sont pratiquement invisibles, même pour les télescopes puissants. C’est pourquoi presque tous les mondes découverts jusqu’à présent l’ont été indirectement grâce aux effets qu’ils ont sur leurs étoiles hôtes.

Cependant, les avancées technologiques récentes permettent aux astronomes d’obtenir une image de la lumière réfléchie par les planètes elles-mêmes. L’analyse des couleurs des atmosphères planétaires les aide à comprendre de quoi sont faites les atmosphères. Ceci, à son tour, peut offrir des indices sur les processus qui se déroulent sur ces mondes et qui pourraient affecter leur habitabilité.

Si le Coronagraph de Roman termine avec succès sa phase de démonstration technologique, son mode polarimétrie permettra aux astronomes d’exclure les disques autour des étoiles en lumière polarisée.

Des images polarisées seront utilisées pour étudier les grains de poussière qui composent les disques autour des étoiles, y compris leurs tailles, leurs formes et éventuellement leurs propriétés minérales.

Illustration d’artiste de l’exoplanète nouvellement découverte GJ 367b. Ils sont généralement observés en lumière indirecte, avec analyse de la luminosité de leurs étoiles hôtes. Image : SPP 1992 (Patricia Klein)

Selon Zellem, Roman pourrait même être en mesure de révéler des structures dans les disques, telles que des lacunes créées par des planètes invisibles. Ces mesures compléteront les données existantes sur les disques de poussière plus faibles en orbite plus près de leurs étoiles hôtes que les autres télescopes ne peuvent voir.

Zellem explique que les efforts actuels d’imagerie directe n’atteignent pas les mondes connus sous le nom de super-Jupiters qui ont moins de 100 millions d’années – si jeunes qu’ils brillent brillamment grâce à la chaleur laissée par leur formation, ce qui les rend détectables uniquement en lumière infrarouge.

Ces planètes ont également tendance à être très éloignées de leurs étoiles hôtes, car il est plus facile de bloquer la lumière des étoiles et de voir des planètes sur des orbites plus éloignées. « Le coronagraphe de Roman pourrait compléter les observations infrarouges d’autres télescopes, capturant pour la première fois de jeunes super-Jupiters en lumière visible », selon l’étude de Zellem et de son équipe.

Selon les astronomes, il sera également possible de capturer un jour des images directes de planètes similaires à la nôtre. C’est-à-dire des planètes rocheuses de la taille de la Terre en orbite autour d’étoiles semblables au Soleil dans des zones habitables, avec des distances orbitales qui font que les bonnes températures pour que l’eau liquide existe à leur surface.

Les composants de l’instrument n’ont jamais été emportés dans l’espace

Pour cela, les astronomes doivent pouvoir voir des planètes plus petites, plus froides et plus faibles en orbite beaucoup plus près de leurs étoiles hôtes que ne le permettent les télescopes actuels. En photographiant des mondes en lumière visible, Roman pourra révéler des planètes matures qui s’étendent sur plusieurs milliards d’années, ce qui n’a jamais été fait auparavant.

« Pour imager des planètes semblables à la Terre, nous aurons besoin de performances 10 000 fois supérieures à celles fournies par les instruments actuels », a déclaré Vanessa Bailey, astronome au JPL et technologue en instruments chez Roman. « Le Coronagraph fonctionnera plusieurs centaines de fois mieux que les instruments actuels, nous pourrons donc voir des planètes semblables à Jupiter qui sont plus de 100 millions de fois plus faibles que leurs étoiles hôtes. »

Le Coronogafo est composé de plusieurs composants de pointe qui n’ont jamais volé à bord d’un observatoire spatial auparavant. Il utilisera par exemple des masques spécialement conçus pour bloquer l’éblouissement des étoiles hôtes, mais qui laisseront passer la lumière des planètes en orbite, plus sombres. Ces masques ont des formes innovantes et complexes qui bloquent la lumière des étoiles plus efficacement que les masques traditionnels.

Les miroirs auto-flexibles Coronagraph aident à contrer les petites imperfections qui réduisent la qualité de l’image, ils peuvent mesurer et soustraire la lumière des étoiles en temps réel, et les techniciens au sol peuvent également envoyer des commandes au vaisseau spatial pour les ajuster. Cela aidera à contrer les effets tels que les changements de température, qui peuvent légèrement modifier la forme de l’optique.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !