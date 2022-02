Le « béton martien » pourrait être utile à la fois sur Mars et sur Terre

Une conversation informelle a conduit un chercheur de l’Université de Canterbury (UC) en Angleterre à passer des années à étudier comment construire sur Mars. Dans le chat, le professeur agrégé d’ingénierie Allan Scott et le professeur de géologie Chris Oze, tous deux de l’Occidental College, aux États-Unis, ont réfléchi aux matériaux qui seraient disponibles sur la planète rouge pour fabriquer du béton.

Pour obtenir du béton « broyé », il faut du ciment Portland, qui est produit en chauffant du calcaire pour éliminer le CO2. Le ciment est mélangé avec du sable, de la pierre et de l’eau pour fabriquer du béton.

Les matériaux disponibles à la fois sur Mars et sur Terre pourraient servir de base à un béton moins nocif pour l’environnement. Image : Chai en direct –

Et qu’est-ce qui serait disponible sur Mars pour produire un béton « martien », ou, comme Scott l’a surnommé : le « marscrete » (une jonction des mots Mars et béton, en anglais) ?

Calcaire manquant sur Mars

« Malheureusement, sur Mars, il n’y a pas beaucoup de calcaire, nous cherchons donc d’autres moyens de trouver une sorte d’agglutinateur », explique Scott. « Le ‘marscrete’ peut être considéré comme une gamme de différents matériaux qui pourraient être utilisés sur Mars essentiellement à partir d’ingrédients locaux. »

Pour cela, l’équipe a recherché l’utilisation de roches basaltiques que l’on peut trouver sur Terre et sur Mars. Selon Scott, l’oxyde de magnésium et la silice peuvent être extraits de la roche basaltique, pour une combinaison de ces éléments afin de faire une pâte aux propriétés cimentaires.

« Nous essayons d’utiliser des matériaux, des roches et des choses dont nous savons qu’ils sont disponibles sur Mars afin de pouvoir perfectionner ce processus d’extraction ici et fabriquer du béton qui a des propriétés similaires au ciment Portland », a expliqué l’auteur de l’étude.

Et ce ne sont pas seulement les matériaux que l’équipe recherche. Les environnements de la Terre et de Mars sont extrêmes dans leurs différences, avec une pression et une température bien inférieures à celles de notre voisin.

Les installations simulent l’environnement martien

Selon Scott, l’équipe utilise les installations de test de l’Université de Canterbury pour atteindre des températures proches de -86°C, tout en simulant les conditions atmosphériques en créant un vide dans le laboratoire.

« Tout ce que nous essayons de faire, c’est de simuler un environnement comme Mars sans y être réellement », dit-il.

Lorsque Scott a commencé ses recherches, il y avait peu d’études axées sur les matériaux spatiaux pour la construction, mais l’intérêt pour le domaine s’est accru avec la réalité potentielle d’un produit utile qui se profilait.

L’application de ces connaissances ici sur Terre peut aider à sauver la planète. « La principale chose que l’équipe a découverte est que l’utilisation de roche basaltique au lieu du ciment traditionnel peut aider à réduire l’empreinte carbone du béton sur Terre », dit-il. « Le ciment est formidable, mais il contribue à environ 8 à 10 % des émissions mondiales de CO2. Il y a une poussée pour réduire cela et le matériau est prometteur dans ce domaine.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !