Une petite ville de l’Empire romain découverte dans le sud-est de l’Angleterre

Des archéologues travaillant pour la société COPA JV ont mis au jour une petite ville de l’Empire romain à la périphérie de Fleet Marston, Aylesbury, dans le sud-est de l’Angleterre. La zone est relativement proche de l’endroit où, début janvier 2022, le site archéologique de Blackgrounds a été découvert, signalé par le Apparence numérique.

L’équipe, composée d’une cinquantaine d’experts, a découvert une série de structures faisant référence à différents types de pièces, telles que des zones domestiques et des bâtiments témoignant d’une utilisation commerciale et industrielle (marchés, forgerons, briqueteries, etc.). Les structures occupent des bandes latérales de la soi-disant « rue akeman», une voie ancienne et majoritairement romaine qui reliait la capitale verulame (maintenant St. Albans) avec Corinium Dobunnorum (Cirencester).

Une pointe de flèche en bronze (probable) trouvée dans une ville de l’Empire romain récemment fouillée en Angleterre (Image : HS2/Handout)

En plus des structures, 1 200 pièces de monnaie et des poids en plomb ont également été découverts – d’autres indications que la zone était axée sur le commerce. Avec d’autres artefacts identifiés – cuillères et broches, chariots, dés et cloches -, l’équipe estime que la petite ville de l’Empire romain servait à plusieurs fins, allant des marchés aux résidences, en passant par les temples religieux et même les centres de divertissement et de paris.

La zone a été classée par des experts dans le cadre du projet de fouilles archéologiques HS2, lié à la construction d’une voie ferrée.

« La fouille est importante à la fois pour la caractérisation de cette ville romaine et aussi pour l’étude de ses habitants, ainsi que plusieurs autres colonies romaines découvertes lors des travaux avec HS2, elle améliore et nous aide à vulgariser la carte de la Rome britannique », a déclaré Richard Brown. , Chef de projet senior chez COPA JV.

Fleet Marston est l’un des principaux sites archéologiques d’Angleterre parmi plus de 100 analysés par le projet HS2 depuis son lancement en 2018. Depuis lors, un grand nombre de découvertes ont été attribuées au projet, qui a catalogué et mis à jour les informations sur le présence romaine dans l’ancienne Angleterre.

