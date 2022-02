Les astronomes détaillent la plus grande onde de choc jamais vue avec des images

Une équipe d’astronomes dirigée par l’Observatoire de Hambourg en Allemagne a réussi à produire des images très détaillées de la plus grande onde de choc jamais découverte dans l’espace. Une telle onde fait référence à l’impact entre groupes de galaxies (amas de galaxies) s’est produit il y a 800 millions d’années et a pris en compte les données recueillies par le radiotélescope MeerKAT en Afrique du Sud.

Les collisions de groupes de galaxies sont parmi les plus grands événements de l’univers et peuvent fournir des informations importantes sur leur formation, car elles se produisent à l’échelle de milliards d’années. L’impact en question a donné naissance au groupe de galaxies Abeille 3667ce qui a été observé par les scientifiques.

Les ondes de choc résultant de l’impact entre groupes de galaxies correspondent aux plus grands événements de l’univers, et peuvent offrir des indices sur leur formation (Image : Gasperin et al./SARAO/Disclosure)

L’explication est un peu longue, mais fondamentalement, les galaxies ne sont pas uniformément réparties dans l’univers. Au lieu de cela, ils se collent en quelque sorte dans ces groupes, se tenant ensemble par gravité. Mais la même gravité rassemble également ces groupes, les faisant invariablement se « frapper » les uns les autres. Cela génère à son tour une onde de choc massive qui traverse un nouveau groupe de galaxies formé à partir du premier impact.

« Les ondes de choc cosmiques sont pleines de surprises et bien plus complexes que nous ne le pensions », a déclaré le Dr Francesco de Gasperin, chercheur invité à l’observatoire allemand. « Ces ondes agissent comme de gigantesques accélérateurs de particules et propulsent les électrons jusqu’à presque la vitesse de la lumière. Lorsque ces électrons traversent un champ magnétique, ils émettent un rayonnement à longue portée qui peut être observé par nos radiotélescopes. Les ondes de choc sont entrelacées dans un motif détaillé de filaments incandescents, qui proviennent de l’emplacement des lignes magnétiques géantes et des régions où les électrons sont accélérés.

Entrez Abell 3667, un groupe de galaxies relativement proche de la Terre. Ce groupe s’est formé il y a un milliard d’années, mais l’événement de choc s’est produit il y a 800 millions d’années. À l’époque, les ondes de choc se propageaient à une vitesse de 1 500 kilomètres par seconde (km/s), chacune environ 60 fois la taille de la Voie lactée.

Les résultats des observations ont été publiés dans la revue scientifique Astronomie & Astrophysique et, contrairement à plusieurs études, celles-ci étaient disponibles gratuitement. Le PDF complet est maintenant disponible en téléchargement.

