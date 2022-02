Qu’y a-t-il à l’intérieur d’un trou noir ? Une nouvelle étude tente d’expliquer

Les deux théories décrivent des dimensions différentes et le nombre de dimensions qu’elles décrivent diffère l’une de l’autre. Selon la théorie de la gravité, à l’intérieur de la forme d’un trou noir, il y a trois dimensions gravitationnelles, tandis que selon la théorie des particules, il y a deux dimensions, à sa surface (un disque plat).

Ainsi, la gravité du trou noir, qui existe en trois dimensions, se connecte mathématiquement aux particules qui dansent au-dessus de lui, en deux dimensions. Ainsi, un trou noir existe dans un espace tridimensionnel, mais nous le voyons comme projeté à travers des particules (en deux dimensions).

Certains scientifiques théorisent que notre univers entier est une projection holographique de particules, ce qui pourrait conduire à une théorie quantique cohérente de la gravité.

« Dans la théorie générale de la relativité d’Einstein, il n’y a pas de particules, seulement de l’espace-temps. Et dans le modèle standard de la physique des particules, il n’y a pas de gravité, il n’y a que des particules », a déclaré Enrico Rinaldi, chercheur au département de physique de l’UM et auteur principal de la recherche, publiée ce mois-ci dans la revue PRX Quantique. « Lier les deux théories différentes est une question de longue date en physique – quelque chose que les gens essaient de faire depuis un siècle. »

Enrico Rinaldi, physicien et chercheur à l’Université du Michigan. Image : Université du Michigan

Rinaldi et son équipe ont examiné comment sonder la dualité holographique à l’aide de l’informatique quantique et de l’apprentissage en profondeur pour trouver l’état d’énergie le plus bas des problèmes mathématiques appelés modèles de matrice quantique.

Ces modèles de matrice quantique sont des représentations de la théorie des particules. Si la dualité holographique suggère que ce qui se passe, mathématiquement, dans un système représentant la théorie des particules affectera de la même manière un système représentant la gravité, la résolution d’un tel modèle de matrice quantique pourrait révéler des informations sur la gravité.

Pour l’étude, les scientifiques ont utilisé deux modèles matriciels suffisamment simples pour être résolus à l’aide de méthodes traditionnelles, mais qui présentent toutes les caractéristiques des modèles matriciels plus compliqués utilisés pour décrire les trous noirs par dualité holographique.

Ces modèles matriciels sont des blocs de nombres qui représentent des objets dans la théorie des cordes, qui est une structure dans laquelle les particules de la théorie des particules sont représentées par des chaînes unidimensionnelles.

Lorsque les chercheurs résolvent des modèles matriciels comme ceux-ci, ils essaient de trouver la configuration spécifique des particules dans le système qui représentent l’état d’énergie le plus bas du système, appelé l’état de la Terre. A l’état terrestre, rien n’arrive au système à moins qu’on n’y ajoute quelque chose qui le perturbe.

« Il est très important de comprendre à quoi ressemble cet état terrestre, car vous pouvez alors créer des choses à partir de lui », a déclaré Rinaldi. « Donc, pour un matériau, connaître l’état de la Terre, c’est comme savoir, par exemple, s’il est conducteur, ou s’il est supraconducteur, ou s’il est vraiment fort, ou s’il est faible. Mais trouver cet état terrestre parmi tous les états possibles est une tâche assez difficile. C’est pourquoi nous utilisons ces méthodes numériques. »

Circuit quantique et apprentissage profond

Pour Rinaldi, nous pouvons considérer les nombres dans les modèles matriciels comme des grains de sable. « Lorsque le sable est de niveau, c’est l’état terrestre du modèle. Mais s’il y a des ondulations dans le sable, vous devez trouver un moyen de les niveler. Pour résoudre ce problème, les chercheurs se sont d’abord penchés sur les circuits quantiques. Dans cette méthode, les circuits quantiques sont représentés par des fils, et chaque qubit (information quantique) est un fil. Au-dessus des fils se trouvent des portes, qui sont des opérations quantiques dictant comment l’information passera le long des fils », explique le chercheur.

« Vous pouvez les lire comme une musique, en allant de gauche à droite. Si vous le lisez comme de la musique, vous transformez essentiellement les qubits à partir de zéro en quelque chose de nouveau à chaque étape. « Mais, vous ne savez pas quelles opérations vous devez faire au fur et à mesure, comme les notes à jouer. Le processus de barattage ajustera toutes ces portes pour qu’elles prennent la forme correcte afin qu’à la fin de tout le processus, vous arriviez à l’état terrestre. Vous avez donc toute cette musique, et si vous la jouez correctement, à la fin, vous avez l’état de la terre.

Les chercheurs ont ensuite voulu comparer l’utilisation de cette méthode de circuit quantique à l’utilisation d’une méthode d’apprentissage en profondeur (l’apprentissage en profondeur), qui est un type d’apprentissage automatique qui utilise une approche de réseau neuronal – une série d’algorithmes qui tentent de trouver des relations dans les données, similaires au fonctionnement du cerveau humain.

Les réseaux de neurones sont utilisés pour concevoir des logiciels de reconnaissance faciale en recevant des milliers d’images de visages – à partir desquelles ils enregistrent des repères de visage particuliers afin de reconnaître des images individuelles ou de générer de nouveaux visages de personnes qui n’existent pas.

Dans l’étude de Rinaldi, l’équipe définit la description mathématique de l’état quantique de leur modèle matriciel, appelée fonction d’onde quantique. Ensuite, ils utilisent un réseau neuronal spécial pour trouver la fonction d’onde de la matrice avec l’énergie la plus faible possible – son état terrestre. Les numéros de réseau de neurones passent par un processus itératif «d’optimisation» pour trouver l’état terrestre du modèle matriciel – toucher le seau de sable pour que tous ses grains soient nivelés.

Dans les deux approches, les chercheurs ont pu trouver l’état de la terre des deux modèles matriciels examinés. Cependant, les circuits quantiques sont limités par un petit nombre de qubits, et le matériel quantique actuel ne peut gérer que quelques dizaines de qubits. Ajouter des lignes à votre partition devient coûteux, et plus vous en ajoutez, moins vous pouvez jouer la musique avec précision.

Dualité holographique pour révéler l’intérieur du trou noir

« D’autres méthodes que les gens utilisent couramment peuvent trouver l’énergie de l’état terrestre, mais pas la structure entière de la fonction d’onde », a déclaré Rinaldi. « Nous vous montrons comment obtenir des informations complètes sur l’état de la Terre en utilisant ces nouvelles technologies émergentes, les ordinateurs quantiques et l’apprentissage en profondeur. »

Rinaldi dit que parce que ces matrices sont une représentation possible pour un type spécial de trou noir, si les scientifiques savent comment les matrices sont organisées et quelles sont leurs propriétés, ils peuvent savoir à quoi ressemble un trou noir de l’intérieur. « Qu’y a-t-il à l’horizon des événements pour un trou noir ? D’où est ce que ça vient? Répondre à ces questions serait un pas vers la réalisation d’une théorie quantique de la gravité.

Selon le scientifique, les résultats montrent une référence importante pour les travaux futurs sur les algorithmes quantiques et d’apprentissage automatique que les chercheurs peuvent utiliser pour étudier la gravité quantique à travers l’idée de dualité holographique.

