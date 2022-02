Les satellites pourraient être des cibles de la Russie en conflit avec l’Ukraine

Les États-Unis disposent de plusieurs satellites espions qui, selon des responsables du National Reconnaissance Office (NRO) du pays, pourraient être des cibles pour la Russie, qui a déclaré la guerre à l’Ukraine mercredi dernier 23 (24/2 heure locale russe). .

« Je pense que nous voyons très clairement que la Russie est engagée dans ce qu’elle veut faire en Ukraine. Ils veulent gagner », a déclaré le directeur du NRO, Christopher Scolese, lors d’une conférence organisée par la National Space Security Association.

Le président russe Vladimir Poutine autorise une opération militaire dans l’est de l’Ukraine (Image : Twitter/Reproduction)

Scolese a poursuivi, « il est donc prudent de supposer que, aussi loin qu’ils peuvent aller, et aussi loin qu’ils pensent pouvoir aller sans étendre ce conflit au-delà de leur contrôle, ils vont emmener cela dans l’espace. »

Le directeur n’a précisé aucune action potentielle de la part du gouvernement russe, mais a noté qu’il pratiquait déjà le brouillage des signaux vers les satellites GPS, entre autres mesures, exhortant les opérateurs de satellites commerciaux et gouvernementaux à adopter une attitude prudente.

« Je dirais à tout le monde que la chose la plus importante en ce moment est de s’assurer que vos systèmes sont sécurisés et que vous les surveillez de très près, car nous savons à quel point les Russes sont des cyberacteurs formidables », a déclaré Scolese. « Et encore une fois, il est difficile de dire jusqu’où ils vont quand ils veulent atteindre un objectif. Il vaut donc mieux être préparé que d’être pris par surprise.

Mercredi soir et aux premières heures de jeudi, le Brésil s’est réveillé aux nouvelles de plusieurs véhicules montrant le début des bombardements russes dans les grandes villes ukrainiennes, comme Kiev. Cette semaine, la Russie a déployé des troupes à la frontière ukrainienne dans ce que le président américain Joe Biden a qualifié d’« invasion » et a incité les États-Unis à imposer plusieurs sanctions en réponse.

Le conflit peut également imprégner d’autres industries, si l’on considère les environnements d’importation et d’exportation : en 2021, le Brésil a dépensé environ 2,7 milliards de dollars américains (13,88 milliards de reais) en importations de produits russes – dont 65 % correspondent aux engrais , mais nous achetons aussi l’aluminium, l’argent, le platine, le charbon et les biens liés à l’industrie manufacturière.

D’autre part, les produits que nous vendons aux Russes ont généré des revenus de 1,58 milliard de dollars américains (8,12 milliards de reais) en 2021, où nous proposons des produits tels que le soja, la volaille et le bœuf, le café, les sucres, les machines non électriques, le fer alliages et matériaux intéressant le génie civil.

Ceci, en plus d’autres marchés, comme l’eSport et, comme nous l’avons vu ici, l’industrie spatiale.

