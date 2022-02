Relativity Space devrait adopter les propulseurs Terran R plus tôt que prévu

Bien que Relativity Space soit en plein développement du petit moteur Aeon 1 pour soulever sa première fusée – la Terran 1 -, la société n’entend pas rester longtemps dans la « ligne de base », et adoptera le moteur Aeon-R, qui sera utilisé sur la fusée Terran R la plus puissante.

C’est selon le PDG et co-fondateur de la société, Tim Ellis, qui a déclaré dans une interview avec Ars Technica que la société considère Terran 1 comme « une plate-forme de développement » plutôt qu’un produit lui-même.

Lire aussi

Relativity Space poursuit le développement de sa première fusée, Terran 1, mais a déjà de plus grandes ambitions (Image : Relativity Space/Disclosure)

Relativity Space est devenu de plus en plus connu pour sa volonté de construire ses fusées grâce à l’impression 3D, ce qui promet de réduire considérablement le coût de développement et d’assemblage d’un tel véhicule. Terran 1, son premier travail, sera soulevé par neuf moteurs Aeon 1 – chaque moteur avec 1,25 tonne métrique de capacité de charge utile.

Cependant, la première mission de cette fusée n’aura pas de clients, l’accent étant mis sur l’analyse du fonctionnement des composants (pour une raison quelconque, cependant, le PDG refuse de l’appeler un « test »).

La deuxième mission, cependant, a déjà la NASA comme contractant : Relativity Space transportera un satellite de nature inconnue, tandis que la troisième a également un client non divulgué.

Après ces trois missions, la société passera à l’utilisation de Terran 1 avec des propulseurs Aeon-R. Au lieu de neuf petits, ce sera un propulseur de grande capacité, avec une capacité de charge utile d’un peu plus de 136 tonnes. L’idée est que cette mise à niveau fera de la fusée un véhicule petit mais performant.

Selon Ellis, l’idée de construire une fusée avec une configuration initiale inférieure pourrait sembler peu judicieuse, mais pour le PDG, il était important que Relativity Space apprenne tous les petits processus de propulsion plus tôt, et quand l’entreprise est passée à une performance supérieure. modèle, les erreurs pourraient être minimisées.

Plus loin, Terran-R – la plus grande fusée que la société n’a pas encore construite – aura non seulement le propulseur Aeon-R, mais aura également des premier et deuxième étages entièrement réutilisables, ce qui la mettra en concurrence directe avec l’hégémonique. Faucon 9. Selon Ellis, depuis l’annonce de Terran-R, la société a déjà conclu un contrat pour lui, et d’autres sociétés ont un « bon potentiel » pour conclure l’affaire.

Vu sous cet angle, il est dans l’intérêt de Relativity Space d’éliminer la possibilité d’erreur dès que possible.

La première mission de fusée Terran 1 partira « définitivement » en 2022, a déclaré Ellis, bien qu’il ne se soit pas engagé sur une date exacte.

