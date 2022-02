Alors que le télescope spatial James Webb est sur le point de commencer ses observations scientifiques, les astronomes sont impatients de tester leurs compétences. L’un d’eux est la capacité d’analyser l’atmosphère des exoplanètes, ce qui peut nous aider à déterminer lesquelles d’entre elles sont capables de supporter la vie.

Et selon l’ancien astronaute canadien Chris Hadfield, une bonne « cible » pour un test serait Kepler-442b, située à 1 200 années-lumière.

Découverte en 2015, la planète est considérée comme potentiellement « superhabitable », ce qui signifie qu’elle n’est pas seulement dans la zone habitable d’une étoile (la région de l’espace où la température est suffisante pour que l’eau liquide existe), mais peut également avoir d’autres caractéristiques qui font c’est un bon endroit pour l’émergence de la vie.

Parmi ces caractéristiques se trouve une étoile de taille et d’âge appropriés, d’autant plus qu’il a fallu 3,5 milliards d’années pour que la vie émerge sur Terre et 4 milliards pour que des organismes avancés comme les humains apparaissent.

Selon un article écrit à l’époque par un groupe d’astrobiologistes, « nous avons trié les planètes Kepler et K2 par habitabilité et avons constaté que plusieurs avaient des valeurs H plus élevées (la probabilité d’être ‘terrestre’) que la Terre ».

« Fondamentalement, nous avons créé un moyen de prendre toutes les données d’observation disponibles et de développer un schéma de hiérarchisation, de sorte que lorsque nous avançons vers un point où il y a des centaines de cibles disponibles, nous pouvons dire: » OK, c’est ce que nous voulons. commencé’ », a déclaré l’auteur principal Rory Barnes de l’Université de Washington à Wired en 2015.

Kepler était un télescope spatial lancé par la NASA en 2009, qui a opéré dans l’espace pendant 9 ans et a découvert 2 398 planètes dont l’existence a été confirmée, sur un total de 3 601 candidats. Vos données sont toujours analysées par des scientifiques, qui continuent de faire de nouvelles découvertes ou d’affiner les observations. K2 était une extension de la mission principale de Kepler, qui a fonctionné de 2012 à 2018, lorsque l’observatoire a manqué de carburant.

Lancé le 25 décembre, le télescope spatial James Webb est arrivé à son « domicile » dans l’espace, le point de Lagrange L2 entre la Terre et le Soleil, près d’un mois plus tard, le 24 janvier.

En chemin, il a effectué une série d’opérations délicates pour déplier et assembler le bouclier thermique qui le protège du rayonnement solaire et les miroirs qui dirigent la lumière des étoiles vers ses instruments. Les observations scientifiques ne devraient pas commencer avant juin, après une période de tests et d’étalonnage minutieux.

