En Antarctique, les touristes font fondre jusqu’à 83 tonnes de glace, selon une étude

Les zones habitées par les humains en Antarctique perdent jusqu’à 23 millimètres (mm) de glace de surface – une moyenne considérablement plus élevée que les régions isolées et qui rend les touristes du continent le plus isolé du monde responsables de la perte de 83 tonnes métriques de glace. entre 2016 et 2020.

L’information provient d’une nouvelle étude, publiée dans la revue Communication Nature par une équipe de chercheurs internationaux qui ont basé leurs conclusions sur le volume des établissements humains sur le continent – ​​et sur la quantité de contamination particulaire que cela entraîne.

Les activités touristiques font fondre la glace de l’Antarctique à un rythme accéléré : chaque année, des navires qui utilisent des combustibles fossiles emmènent des touristes visiter le continent isolé, amplifiant le problème de fonte de la région (Image : Photo 4440/)

Selon le droit international, toute entreprise humaine en Antarctique doit se débarrasser des déchets qu’elle produit. Quand on parle de déchets banals ou biologiques – ceux produits par notre propre corps – c’est relativement simple : les bateaux ou les avions transportent ces charges vers des régions plus chaudes, les laissant dans des champs spécialement désignés pour l’incinération.

Mais cela devient un problème lorsqu’il s’agit de particules spécifiques qui sont trop petites pour être collectées. En Antarctique, cela correspond au « noir de carbone », un composé formé par la fumée et la suie. Dans d’autres régions, il se propage par les vents à l’échelle mondiale : des incendies de forêt en Australie ont fait apparaître de la suie et de la saleté en Amérique du Sud, par exemple.

En Antarctique, en revanche, c’est plus compliqué : le continent est coupé du reste du monde par les vents polaires, ce qui empêche le carbone noir de quitter la région et de se concentrer plus intensément.

Une grande partie du noir de carbone est générée par l’activité humaine : forage de glace, utilisation de combustibles fossiles pour la locomotion ou maintien de l’électricité dans les bases – et tourisme. En 2010 et 2020, le volume de touristes visitant l’Antarctique était proche de 74 000, la plupart venant par bateau. C’était la base de la recherche scientifique – environ 70 réparties dans divers domaines.

En analysant des échantillons de sol d’une région située à environ 20 000 km de la zone la plus visitée de l’Antarctique, les scientifiques ont étudié la quantité et le type de particules absorbant la lumière, déterminant comment la suie générée par l’homme affecte la neige de l’Antarctique dans les zones à fort trafic. .

Résultat : tous les échantillons proches des établissements humains ont montré une teneur en carbone noir bien supérieure à la moyenne par rapport aux zones inhabitées du continent.

En chiffres : le noir de carbone produit par l’homme pourrait faire fondre jusqu’à 23 millimètres (mm) de glace de surface en Antarctique chaque été. En parlant spécifiquement des touristes, entre 2016 et 2020, ils ont été responsables de la perte de jusqu’à 83 tonnes de neige et de glace, principalement à cause des émissions des navires de croisière.

Cela pose problème, car les estimations indiquent que, dans les années à venir, les activités touristiques sur le continent isolé devraient augmenter en volume et en fréquence, ce qui augmentera la présence de noir de carbone et, par conséquent, conduira à plus de fonte des neiges.

