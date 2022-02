Des astronomes découvrent un indice sur l’origine mystérieuse d’un élément chimique dans la Voie lactée

Avec l’yttrium (Y), l’erbium (Er) et le terbium (Tb), l’ytterbium (Yb) est l’un des quatre éléments du tableau périodique que l’on trouve dans la mine d’Ytterby dans l’archipel de Stockholm, en Suède, depuis plus de 230 ans. vieux. Désormais, les astronomes pensent avoir découvert l’origine de cet élément dans la Voie lactée.

Avec l’yttrium (Y), l’erbium (Er) et le terbium (Tb), l’ytterbium (Yb), illustré ci-dessus, est l’un des quatre éléments du tableau périodique trouvés dans la mine d’Ytterby en Suède au XVIIIe siècle.Image : Bjoern Wylezich –

Une équipe de recherche dirigée par l’Université de Lund a fourni un indice important sur l’origine de l’ytterbium dans l’univers, indiquant que l’élément peut provenir d’explosions de supernova. La recherche révolutionnaire est en phase de pré-impression et a été acceptée pour publication dans la revue scientifique Astronomie & Astrophysique.

Selon les scientifiques, la chose la plus intéressante à propos de l’ytterbium est que l’élément peut avoir deux origines cosmiques différentes. Une partie provient d’étoiles lourdes à courte durée de vie, tandis qu’une autre provient d’étoiles plus régulières telles que le Soleil, et que ces étoiles créent de l’ytterbium dans les derniers stades de leur vie relativement longue.

Discovery ouvre les portes de la cartographie des zones inexplorées de la Voie lactée

« En étudiant les étoiles formées à différents moments dans la Voie lactée, nous avons pu étudier la rapidité avec laquelle la teneur en ytterbium augmentait dans la galaxie. Ce que nous avons pu faire, c’est ajouter des étoiles relativement jeunes à l’étude », explique Martin Montelius, chercheur en astronomie à l’Université de Lund au moment de la recherche, et maintenant à l’Université de Groningue.

On suppose que l’ytterbium a été lancé dans l’espace par des explosions de supernova, des vents stellaires et des nébuleuses planétaires. Ensuite, il s’est accumulé dans de grands nuages ​​spatiaux à partir desquels de nouvelles étoiles se sont formées.

En examinant les spectres de haute qualité d’environ 30 étoiles au voisinage du Soleil, les chercheurs ont pu apporter un soutien expérimental important à la théorie de l’origine cosmique de l’ytterbium.

« L’instrument que nous utilisons est un spectromètre supersensible qui peut détecter la lumière infrarouge à haute résolution. Il a été utilisé avec deux télescopes dans le sud des États-Unis, un en Arizona et un au Texas », a déclaré Montelius.

Puisque l’analyse de l’ytterbium a été effectuée à l’aide de lumière infrarouge, les chercheurs expliquent qu’il sera désormais possible d’étudier de vastes zones de la Voie lactée qui sont cachées sous une poussière impénétrable, car la lumière infrarouge peut traverser la poussière de la même manière que la lumière rouge. d’un coucher de soleil peut traverser l’atmosphère terrestre.

« Notre étude ouvre la possibilité de cartographier de vastes parties de la Voie lactée qui sont inexplorées. Cela signifie que nous pourrons comparer l’histoire de l’évolution dans différentes parties de la galaxie », conclut Rebecca Forsberg, doctorante en astronomie à l’université de Lund et membre de l’équipe.

