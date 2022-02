Les oiseaux utilisent la « ruse » pour perturber la recherche australienne

En Australie, les animaux ne sont pas seulement conçus pour effrayer les humains, mais aussi pour nous embêter : selon les informations de l’Université de la Sunshine Coast, les oiseaux usent de « ruse » pour empêcher les scientifiques de les surveiller.

Les animaux sont connus sous le nom de « pies », membres de la famille des « pies ».corvidés» et une sorte de « cousins ​​» des corbeaux. Comme beaucoup d’autres espèces, ils sont considérés comme assez intelligents – certains peuvent imiter une variété de sons, des battements à la voix humaine et aux mots.

Dans le cas présent, les chercheurs ont réalisé que lors de la capture et de l’installation du système de surveillance, les oiseaux échappaient à la saisie des données. Après de nombreuses recherches, les chercheurs ont identifié un comportement qui, en plus d’être du pur « malandragem », est altruiste : les pies s’entraidaient pour arracher les appareils.

« Ce comportement démontre à la fois la capacité de coopérer et un niveau modéré d’intelligence dans la résolution de problèmes, offrant le potentiel de preuve des capacités cognitives de ces espèces », ont déclaré les scientifiques dans un rapport. papiercar oui, même si une recherche échoue, elle parvient quand même à donner une étude complète.

« Lors de notre test pilote, nous avons vu à quelle vitesse les pies ont uni leurs forces pour résoudre un problème qui a affecté le groupe. Après 10 minutes après avoir installé le dernier tracker, nous avons vu une femelle adulte déjà sans l’un des appareils, utiliser son bec pour aider un oiseau plus jeune à enlever le sien », dit un autre extrait. « En quelques heures, la plupart des trackers avaient été supprimés. Le troisième jour, même le mâle dominant du groupe a vu son appareil complètement démonté.

Pour les ornithologues de service, la nouvelle n’est peut-être pas si impressionnante : les pies sont des oiseaux notoirement curieux, et elles utilisent cette ruse pour s’emparer de divers objets. Les experts recommandent qu’en présence de l’un d’eux, les bijoux tels que bagues, boucles d’oreilles, piercings et autres accessoires soient retirés et cachés. Et il n’est pas rare qu’ils essaient d’arracher des boutons de chemise ou d’autres choses « tirables ».

Le fait est que s’ils voient quelque chose qui attire leur attention, ils voudront le prendre.

De plus, ils ont tendance à vivre dans une communauté coopérative. En règle générale, il y a entre 10 et 12 personnes par groupe – l’étude en comptait cinq. Leur coopération s’étend également à d’autres domaines : ils ont tendance à utiliser des vols « peu profonds » lorsqu’ils sentent que leurs nids sont menacés, et les oiseaux sœurs ont tendance à aider à élever des bébés – même s’ils ne sont pas les leurs.

« Le gilet [onde o rastreador era preso] il était assez solide, avec juste un point faible où l’aimant maintenait l’appareil. Pour retirer le gilet, il faut déplacer cet aimant, ou avoir une bonne paire de ciseaux sous la main. Nous étions enthousiasmés par cette conception car elle ouvrait de nombreuses possibilités d’efficacité et permettait de collecter de nombreuses données », ont déclaré les auteurs de l’article.

La recherche complète est disponible dans la revue scientifique Ornithologie de terrain australiennelié à Bird Life Australie.

