La technologie quantique pourrait déverrouiller le monde sous la surface de la Terre

Une nouvelle étude, publiée ce mercredi (23) dans la revue naturedécrit une application de la technologie quantique qui pourrait devenir une étape importante avec de profondes implications pour l’industrie, les connaissances humaines et la géologie de la Terre.

Des chercheurs du National Center for Quantum Technology in Sensors and Timing du Royaume-Uni à l’Université de Birmingham ont fait la première utilisation au monde d’un gradiomètre à gravité quantique en dehors des conditions de laboratoire.

Gravity Gradiometer développé par des scientifiques britanniques. Image: Andrew Lamb et Ben Stray

Développé dans le cadre d’un contrat entre le ministère de la Défense et le projet Gravity Pioneer financé par le Royaume-Uni, le gradiomètre à gravité quantique a été utilisé dans un tunnel ouvert à un mètre sous la surface du sol.

Selon ses créateurs, le capteur fonctionne en détectant les variations de microgravité en utilisant les principes de la physique quantique, qui est basée sur la manipulation de la nature au niveau submoléculaire.

Le capteur de technologie quantique peut créer une carte souterraine de la planète

Avec le succès de l’approche, une voie commerciale est ouverte pour une cartographie considérablement améliorée de ce qui existe sous le niveau du sol. Parmi les améliorations, nous soulignons la réduction des coûts et des retards dans les travaux, les projets ferroviaires et routiers ; une prédiction plus précise des phénomènes naturels tels que les éruptions volcaniques ; découvrir les caractéristiques naturelles cachées et les structures construites, et comprendre les mystères archéologiques sans endommager l’excavation du sol.

« Il s’agit d’un » moment Edison « dans la détection qui transformera la société, la compréhension humaine et les économies », a déclaré le professeur et physicien des atomes froids Kai Bongs, coordinateur et chercheur principal du National Center for Quantum Technology in Sensors and Timing. ROYAUME-UNI. « Grâce à cette avancée, nous avons le potentiel de mettre fin à la dépendance aux mauvais dossiers et à la chance lorsque nous explorons, construisons et réparons. De plus, une carte souterraine de ce qui est actuellement invisible est maintenant un pas en avant significatif, mettant fin à une situation où nous en savons plus sur l’Antarctique que ce qui se trouve à quelques mètres sous nos rues.

Selon les scientifiques, les capteurs de gravité actuels sont limités par un certain nombre de facteurs environnementaux. Un défi particulier est la vibration, qui limite le temps de mesure de tous les capteurs de gravité pour les applications de recherche. Si ces limites peuvent être surmontées, la recherche peut devenir plus rapide, plus complète et moins coûteuse.

Michael Holynski, directeur de l’interférométrie atomique à Birmingham et auteur principal de l’étude, est responsable de la création du capteur. Selon lui, son système surmonte les vibrations et une variété d’autres défis environnementaux afin d’appliquer avec succès la technologie quantique sur le terrain.

Holynski affirme que cette avancée permettra aux futurs levés gravimétriques d’être moins chers, plus fiables et livrés 10 fois plus rapidement, réduisant ainsi le temps nécessaire aux levés d’un mois à quelques jours. Il a le potentiel d’ouvrir une gamme de nouvelles applications pour la recherche gravimétrique, offrant un nouvel aperçu du sous-sol.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !