Des robots modulaires qui changent de forme dans l’espace pourraient aider les astronautes

Des chercheurs du Laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle (CSAIL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis et de l’Université de Calgary au Canada ont mis au point un système de robots modulaires pouvant s’organiser de différentes manières.

Les cubes robotiques utilisent des électroaimants pour se déplacer les uns sur les autres et se déplacer. Image : MIT CSAIL Appelés Eletrovoxels, ces cubes robotiques n'ont ni moteurs ni pièces mobiles. Au lieu de cela, ils utilisent des électroaimants pour se croiser. Selon les développeurs, chaque bord d'un cube ElectroVoxel est un noyau de ferrite électromagnétique enveloppé dans du fil de cuivre. La longueur de chaque côté est d'environ 60 millimètres et le coût total n'est que de 60 cents. Lorsque la polarité d'un aimant est modifiée, les bords s'attirent ou se repoussent. Cela provoque le déplacement des cubes vers une orientation différente. Les cartes de circuits imprimés et l'électronique à l'intérieur de chaque cube contrôlent la direction du courant de chaque électroaimant. Avec deux types de mouvement de base, les ElectroVoxels peuvent tourner autour du bord d'un autre cube ou traverser d'un robot à l'autre. Selon le site Engadget, un logiciel est chargé d'organiser les reconfigurations, de mettre en évidence des aimants spécifiques, de contrôler la vitesse des mouvements du cube et de veiller à ce qu'ils n'entrent pas en collision les uns avec les autres. Selon les chercheurs, il est possible de contrôler jusqu'à un millier d'ElectroVoxels avec le logiciel. Les utilisateurs peuvent dire aux blocs d'avoir différentes formes, ainsi que décider quel cube doit se déplacer dans quelle direction, et le logiciel déterminera les affectations électromagnétiques nécessaires pour accomplir la tâche. Des scientifiques ont testé des robots modulaires en microgravité Les scientifiques ont testé ElectroVoxels en microgravité lors d'un vol parabolique et ont ainsi découvert que les robots peuvent fonctionner dans des environnements à faible gravité. Par conséquent, selon l'équipe, ils pourraient être utilisés pour modifier et créer des structures dans l'espace. Ses créateurs suggèrent que les robots pourraient modifier les propriétés d'inertie d'un vaisseau spatial, ce qui pourrait atténuer le besoin de carburant supplémentaire pour la reconfiguration. Cela, selon les scientifiques, résout de nombreux défis liés à la masse et au volume de lancement. Ils espèrent que le système permettra éventuellement un certain nombre de cas d'utilisation liés à l'espace, tels que la construction de structures temporaires pour aider les astronautes et également le soutien aux inspections d'engins spatiaux.