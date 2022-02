Une lumière un million de fois plus forte que le soleil produirait-elle un riz plus sain ?

Des scientifiques australiens ont utilisé une installation de lumière synchrotron de la taille d’un terrain de football située à l’Université de la Saskatchewan au Canada pour examiner des grains de riz individuels, cherchant à aider à accroître la sécurité alimentaire mondiale, la valeur nutritionnelle et la sécurité alimentaire des grains de céréales.

Selon les chercheurs, en estimant le profil nutritionnel de centaines de variétés de riz, la recherche aidera à produire un riz plus nutritif et conduira à des résultats de santé plus positifs dans le monde entre les études terminées et en cours.

Vito Butardo (au premier plan) cultivant des grains de riz avec les membres de l’équipe de recherche Qurrat Ain, Arash Jamalabadi et Achini Herath (de gauche à droite). Image : Université de technologie de Swinburne

Vito Butardo, responsable de la recherche, affirme que les résultats ne se limitent pas au riz, mais peuvent être appliqués à une variété de céréales – blé, orge, avoine et maïs, par exemple – pour créer des cultures plus nutritives dans le monde entier.

« Notre étude peut être immédiatement utilisée par les fabricants australiens et internationaux pour aider les consommateurs à faire des choix plus sains lors de l’achat, de la cuisson et de la consommation de riz », a déclaré Butardo. « Au fil du temps, nous pouvons sélectionner et cultiver du riz qui a un indice glycémique (IG) plus bas, une concentration plus élevée de micronutriments – comme le fer et le zinc – et moins d’éléments comme le plomb, le mercure ou le cadmium. »

Les scientifiques dirigés par Butardo sont parmi les premiers chercheurs australiens à avoir accès au Source lumineuse canadienneune installation de lumière synchrotron qui accélère les électrons dans un champ magnétique en boucle fermée pour produire une lumière plus brillante qu’un million de soleils.

L’installation synchrotron peut être contrôlée à distance par Butardo et son équipe dans leur laboratoire de Melbourne, en Australie, pour déterminer le profil nutritionnel et de sécurité du grain. Une analyse biochimique régulière consiste à transformer les grains de riz en poudre et peut prendre des heures ou des jours pour obtenir des résultats complets.

Une analyse synchrotron détaillée peut prendre quelques minutes seulement, permettant à l’équipe d’examiner la surface riche en nutriments de centaines de grains et d’aider à déterminer l’emplacement exact des composés bénéfiques pour la santé dans le riz.

Cette approche pionnière, non destructive et à haut rendement, selon ses auteurs, a une large application dans les communautés qui consomment du riz, à la fois celles qui consomment moins et celles qui consomment plus.

«Une meilleure compréhension des céréales nous aidera à créer des aliments plus nutritifs pour tout le monde, que ce soit en veillant à ce que les personnes sous-alimentées obtiennent un bon équilibre en macro et micronutriments, ou en aidant ceux qui mangent trop à augmenter leur apport en micronutriments, ce qui peut être un problème. les personnes en surpoids et obèses », dit-il.

