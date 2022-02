Le mystère demeure : après tout, à qui appartient vraiment la fusée qui entrera en collision avec la Lune ?

Lors d’une conférence de presse tenue lundi (21), cependant, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que cela ne pouvait pas être le cas, car l’étage supérieur Chang’e 5-T1 a complètement brûlé dans l’atmosphère terrestre peu de temps après le décollage.

Il s’avère que la personne qui a dirigé la découverte de l’impact lunaire à venir, qui devrait se produire le vendredi (4) de la semaine prochaine, n’achète pas la version chinoise.

« Il n’y a vraiment aucune bonne raison à ce stade de penser que l’objet est autre chose que le booster Chang’e 5-T1 », a déclaré au site Web Bill Gray, qui gère le logiciel Project Pluto, utilisé pour suivre les objets proches de la Terre. Cosmos. « Quiconque prétend le contraire a une grande montagne de preuves à surmonter. »

Passage de la Lune (affichant sa face cachée) devant la Terre enregistré par le satellite DSCOVR en juillet 2015. Image : NASA/EPIC

Les États-Unis excluent également la possibilité d’être un étage de la fusée chinoise Chang’e 5-T1

« Nous avons un petit mystère, dans lequel le 18e Escadron de contrôle spatial américain (18SPCS) répertorie ce propulseur (le même dont je dis qu’il frappera la Lune) comme ayant plutôt touché l’atmosphère terrestre en octobre 2015, près d’un an après son lancement, », a expliqué Gray. «Mais les seules données de trajectoire qu’ils fournissent concernent peu de temps après le lancement. Si c’est tout ce avec quoi ils avaient à travailler, alors la date de réintégration est un an à l’avance et n’est pas particulièrement importante. »

Gray explique que c’est comme essayer de prédire le temps un an à l’avance. « Mais pour autant que je sache, ce bogue particulier n’impliquait pas de suivi des données », a-t-il déclaré. « Je pense que cela impliquait une confusion à propos de deux missions portant le même nom. »

Ces deux missions seraient Chang’e 5-T1, qui a envoyé une capsule lunaire de retour d’échantillon lors d’un voyage autour de la Lune, et Chang’e 5, qui a renvoyé des échantillons lunaires sur notre planète en décembre 2020.

« En gros, je ne pense pas que 18SPCS ait suivi l’objet longtemps après son lancement », a déclaré Gray. « S’ils l’avaient fait, ils auraient probablement publié des données de trajectoire mises à jour. Si le calcul de la rentrée est basé uniquement sur les données de suivi initiales, sans prise en compte d’autres observations, cela ne suffira pas. Vous ne pouvez pas exécuter une orbite pour un objet comme celui-là pendant un an et obtenir quelque chose de significatif.

De plus, pendant une grande partie de cette année après le lancement, l’étage supérieur de la fusée Chang’e 5-T1 aurait été bien au-delà de la portée radar. « Je doute donc fortement que 18SPCS le suivait réellement », a déclaré Gray. « Mais des observateurs d’astéroïdes l’ont suivi plusieurs fois cette année-là, et les années suivantes, à tel point que je pourrais dire qu’il frapperait la Lune en mars. »

Toute cette confusion lève un drapeau, selon Gray. « Eh bien, nous devrions vraiment faire un meilleur travail de suivi de ces objets », a-t-il déclaré. « La première étape serait de publier les ‘dernières positions et vitesses connues’ pour les objets se dirigeant vers des orbites terrestres élevées ou des orbites solaires ou lunaires. Cela aurait évité le problème initial d’identification, où je pensais que c’était l’étage supérieur du Falcon 9. »

Selon la NASA, le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) surveillera l’exosphère de la Lune pour tout changement dû à l’impact attendu le 4 mars et recherchera le cratère dans les mois suivants.

« Le LRO ne sera pas en mesure d’observer à quoi ressemblera l’impact. Cependant, l’équipe de la mission évalue si des observations peuvent être faites de tout changement dans l’environnement lunaire associé à l’impact et identifie ensuite le cratère formé par la collision. »

Selon le même communiqué, cet « événement unique » présente une opportunité de recherche « passionnante ».

« Après la collision, la mission peut utiliser ses caméras pour identifier le site de l’impact, en comparant d’anciennes images avec des images prises après l’événement », explique l’agence. « La recherche du cratère d’impact sera difficile et pourrait prendre des semaines, voire des mois. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !