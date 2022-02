Le plus gros fossile de dinosaure volant découvert en Écosse

Une étude publiée mardi (22) dans la revue scientifique Biologie actuelle décrit la découverte d’un fossile de ptérosaure vieux de 170 millions d’années qui pourrait être le squelette le mieux conservé du reptile ailé préhistorique. Les restes de l’animal ont été trouvés en Écosse et, selon les scientifiques, il s’agit du plus grand du genre découvert au Jurassique.

Sur cette photo, Natalia Jagielska, doctorante à l’Université d’Édimbourg, pose avec le plus grand ptérosaure jurassique au monde découvert sur l’île de Skye, en Écosse. Crédit : Stewart Attwood/Musées nationaux d’Écosse

Aussi connu sous le nom de ptérodactyle, le ptérosaure en question avait une envergure estimée à plus de 2,5 mètres, similaire à celle d’un albatros, selon le National Museum of Scotland.

La découverte a été faite par la doctorante Amelia Penny lors d’une tournée de l’île de Skye, dans le nord-ouest du pays, en 2017. Selon Penny, elle a vu la mâchoire du ptérosaure dépasser des rochers. Maintenant, une fois l’analyse terminée, il sera ajouté à la collection du musée.

Les fossiles préservés de ce dinosaure sont plus courants en Amérique du Sud

« Les ptérosaures conservés dans une telle qualité sont extrêmement rares et se trouvent généralement dans des formations rocheuses au Brésil et en Chine », explique la doctorante Natália Jagielska, auteur du nouvel article scientifique décrivant la découverte. « Et pourtant, un énorme ptérosaure parfaitement conservé a émergé d’un plateau de marée en Ecosse », a-t-elle déclaré.

Steve Brusatte, professeur de paléontologie à l’Université d’Édimbourg, a déclaré que la découverte était la meilleure trouvée en Grande-Bretagne depuis le début du 19e siècle, lorsque la célèbre paléontologue Mary Anning (qui a inspiré le film Ammonite de 2020) a découvert de nombreux fossiles jurassiques importants sur la côte sud de l’Angleterre.

Selon Brusatte, le fossile identifié par Amelia Penny a des os « aussi légers que des plumes » et « aussi fins que des feuilles de papier », et il a fallu plusieurs jours pour l’extraire de la roche.

Il a dit que le dinosaure, qui s’appelait Dearc sgiathanach, « nous dit que les ptérosaures ont grandi beaucoup plus tôt que nous ne le pensions, bien avant la période du Crétacé, quand ils étaient en compétition avec les oiseaux, et c’est extrêmement significatif ».

