L’avion supersonique de la NASA est envoyé au Texas pour des tests

Le X-59, un avion développé par la NASA en partenariat avec Lockheed Martin pour tester des formes plus silencieuses de vol supersonique, a une nouvelle maison. Fin décembre, il a été transporté des installations de Skunk Works à Palmdale, en Californie, à Fort Worth, au Texas, où il subira des tests structurels.

Aussi connu sous le nom de QueSST (acronyme de « Quiet SuperSonic Technology »), le X-59 cherche à valider de nouvelles façons de voler plus vite que le son sans générer le « boom sonique » gênant, un son qui est perçu au sol comme un bang qui peut réveiller les gens, casser les fenêtres et même causer des dommages mineurs aux structures,

Ce son est la raison pour laquelle le gouvernement américain interdit le vol supersonique de passagers au-dessus des zones peuplées. Cette décision a contribué à l’échec commercial du Concorde, le premier avion supersonique de passagers, qui ne pouvait utiliser la vitesse maximale au-dessus des océans, que sur des routes comme entre l’Angleterre et les États-Unis.

La NASA espère que si le X-59 peut démontrer un vol supersonique à faible bruit, les règles pourront être modifiées. Cela ouvrirait la porte aux compagnies aériennes pour pouvoir offrir des vols d’un océan à l’autre aux États-Unis dans la moitié du temps actuel, soit environ six heures.

Test X-59 QueSST au Texas. L’avion promet des vols supersoniques plus silencieux. Image : Lockheed Martin

L’avion a été emmené au Texas pour d’importants tests structurels, qui garantiront qu’il ne se brisera pas pendant le vol. Selon Mike Buonanno, un ingénieur de Lockheed Martin qui est le chef de projet de l’entreprise, « Notre site au Texas dispose de toutes les installations nécessaires pour effectuer les tests. Il serait coûteux et long de concevoir et de construire cette structure à partir de zéro à Palmdale. Mais à Fort Woth, ils ont […] une salle de contrôle complète et tout l’équipement de soutien nécessaire pour effectuer ces tests plus efficacement.

L’installation de Lockheed à Fort Worth est l’endroit où le chasseur F-16 Fighting Falcon a été construit pendant de nombreuses années. L’équipement de test encore disponible nécessitait quelques modifications pour s’adapter au nez du X-59, qui était plus long que celui du F-16, mais ces changements n’ont pas fait dérailler les plans.

Les tests du X-59 vont le préparer pour son premier vol

Le test du Texas a trois objectifs. « Le premier est de s’assurer que l’avion peut gérer les charges aérodynamiques prévues pendant le vol », a déclaré Walter Silva, chercheur principal au Langley Research Center de la NASA en Virginie.

« Le deuxième objectif est de calibrer les capteurs intégrés au X-59 qui sont conçus pour indiquer au pilote la quantité de stress mesurée à ce point de l’avion. Cela se fait en comparant ce que disent les capteurs à la quantité connue de stress appliquée lors d’un test.

« Le troisième objectif est de prendre les données et de les comparer aux modèles informatiques que nous avons utilisés pour concevoir l’avion en premier lieu et de nous assurer que ce que nous pensions qu’il se passerait est exact et que l’avion a été construit comme prévu », a déclaré Silva.