Pourquoi le trou noir de la Voie lactée clignote-t-il ? Le télescope James Webb va essayer de découvrir

Le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée – le soi-disant Sagittaire A* – clignote. Le problème : on ne sait pas pourquoi. Mais pour cela, nous avons le télescope spatial James Webb, lancé à Noël 2021 et qui, avec de la chance, pourra trouver la réponse à cette énigme.

Non pas qu’il soit seul dans cette entreprise : James Webb aura l’aide du télescope Horizon des événements (EHT), qui se compose de huit radiotélescopes installés à la surface de la Terre.

Lire aussi

O Sagittaire A* – le trou noir supermassif présent au centre de la Voie lactée – a pour habitude de « clignoter » toutes les heures, ce qui rend son observation difficile : le télescope James Webb peut aider à résoudre ce problème (Image : Wikimedia Commons/Reproduction)

La raison en est simple : bien que nous ne sachions pas pourquoi cela se produit, le fait que le trou noir de notre Voie lactée « clignote » nous empêche de l’étudier plus en profondeur. Ces impulsions se produisent plus ou moins toutes les heures, et ces intervalles nous empêchent d’en créer une image plus réaliste.

C’est là qu’interviennent les deux télescopes : d’une part, le James Webb possède un ensemble de miroirs avec des fonctions très intrinsèques de lecture de la lumière – non seulement à d’immenses distances, mais aussi à travers différents spectres. D’autre part, l’EHT était responsable de l’image de M87*, la première vraie photo d’un trou noir, prise en 2019.

Selon une déclaration publiée par les officiers des opérations de James Webb, le M87*, bien que plus éloigné, a une nature plus stable, il était donc plus simple de s’enregistrer :

« Bien que le noyau M87 * se présente comme une cible plus fixe, Sagittarius A * affiche ces impulsions clignotantes toutes les heures, ce qui rend le processus de génération et de traitement des images beaucoup plus compliqué », ont déclaré les responsables. « Par conséquent, James Webb aidera [a pesquisa] avec leurs propres images infrarouges de la région autour du trou noir, capturant des données sur le moment où les impulsions se produisent, ce qui sera une référence inestimable pour l’équipe EHT.

De manière très résumée : le James Webb sera positionné dans une zone où il pourra investiguer le trou noir de la Voie lactée par deux bandes d’émission infrarouge, sans risque de lumières « perdues » perturbant la lecture. En parallèle, l’EHT poursuivra sa veille radio. L’idée est que les deux formats se complètent et forment une image plus claire de l’objet en question.

« Nous voulons savoir comment fonctionne l’univers, car nous faisons partie de l’univers. Les trous noirs peuvent fournir des indices sur certaines de ces grandes questions », a déclaré le chercheur principal de l’étude, Farhad Yusef-Zadeh, qui est également astrophysicien à la Northwestern University dans l’Illinois.

Bien sûr, cela devrait encore prendre un peu de temps pour démarrer : à l’heure actuelle, James Webb traverse une période d’adaptation et de refroidissement. D’une part, ses miroirs réduisent sa température au niveau le plus bas possible, et d’autre part, les ingénieurs de la NASA et de l’ESA peaufinent et testent tous ses composants. Tant que tout cela n’est pas fait, le télescope ne commencera pas à fonctionner.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !