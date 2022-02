Un prototype de vaisseau à la retraite deviendra une attraction d’aéroport

L’idée pourrait servir à montrer l’engagement de SpaceX pour la continuité de la vie quotidienne à Brownsville. Autant l’entreprise limite certains accès extérieurs à sa base, autant la proximité de Starbase avec les habitants de la ville en fait déjà une attraction touristique en soi – le site d’information NASASpaceFlight, par exemple, est connu pour ses photos et ses transmissions exclusives. des mouvements de SpaceX parce que certains de ses journalistes vivent dans la région.

Cependant, la partie « touristique » de SpaceX est relativement peu pratique, positionnée à côté d’une route fédérale où voitures et camions passent tout le temps, perturbant l’expérience.

Dans ce paradigme, l’aéroport international peut être une option viable pour qu’une attraction touristique SpaceX soit visitée dans un environnement plus organisé, au sein d’une structure dédiée. Encore une fois, Musk est d’accord avec l’idée, suggérant même qu’une telle attraction soit proche de l’aéroport car elle dessert la communauté.

Peut-être près de l’aéroport de BRO, puisque cela dessert les deux communautés ? – Elon Musk (@elonmusk) 21 février 2022

On ne sait pas encore si et quand le projet ira de l’avant et, dans l’affirmative, quel prototype recevra l’honneur. Le vaisseau spatial SN15 a été le premier modèle de vaisseau spatial orbital à effectuer un vol d’essai et à atterrir en toute sécurité sur Terre. Musk a même dit qu’il serait utilisé une fois de plus, mais cela ne s’est jamais produit et, avouons-le, le prototype SN22 actuel est bien plus avancé – il n’y a aucune raison pour que le PDG revisite un prototype d’il y a plusieurs générations maintenant.

Après lui, le Starship SN16 a été développé et avait même prévu un test, mais celui-ci n’a jamais été effectué et le navire a fini par se rendre dans le même chantier que son prédécesseur.

Bien qu’il n’en ait pas l’air, la collection de prototypes offre à SpaceX plusieurs opportunités d’explorer d’autres avenues commerciales avec ses développements technologiques. Le tourisme est déjà important – bien qu’informel – dans la région à cause de l’entreprise. Si Musk trouve un moyen d’organiser officiellement cela, l’entreprise qu’il dirige aura certainement beaucoup à gagner.

