La planète a des nuages ​​de métal d’où pleuvent des rubis et des saphirs liquides

Imaginez une planète sur laquelle les nuages ​​sont faits de métal, et d’où pleuvent des rubis et des saphirs liquides. Cela ressemble à un décor de film fantastique, mais une nouvelle étude indique que cela pourrait être la réalité sur l’exoplanète chaude de Jupiter appelée WASP-121 b.

Illustration d’artiste de la planète WASP-121 b. Image : NASA, ESA et J. Olmsted (STScI)

En 2015, des scientifiques ont découvert WASP-121 b, une exoplanète géante gazeuse à 880 années-lumière de la Terre. Ce monde extraterrestre appartient à la catégorie dite « Jupiter chaud », une classe de géantes gazeuses qui ont des similitudes physiques avec Jupiter mais qui orbitent beaucoup plus près de leurs étoiles (d’où leur nature « chaude »).

Maintenant, dans de nouvelles recherches, les scientifiques ont utilisé les données du télescope spatial Hubble pour effectuer la première mesure détaillée de l’atmosphère du côté nocturne le plus frais de la planète. Et cette atmosphère nocturne, selon l’étude, semble avoir un certain nombre de caractéristiques étranges et notables, notamment des nuages ​​​​de métal et de la pluie composée de ce qui pourrait être de précieux déchets liquides.

« C’est passionnant d’étudier des planètes comme WASP-121b qui sont très différentes de celles de notre système solaire, car elles nous permettent de voir comment les atmosphères se comportent dans des conditions extrêmes », a déclaré la co-auteur Joanna Barstow, chercheuse à l’Open University de la Grande-Bretagne.

La planète WASP-121 b a un côté toujours nocturne

Cette planète a un côté qui fait toujours face à son étoile et l’autre qui lui fait face. L’étude a révélé que du côté jour de WASP-121 b, les métaux et les minéraux s’évaporent. La haute atmosphère pendant la journée peut atteindre 3 000 degrés Celsius, si chaude que l’eau dans l’atmosphère brille et que les molécules se séparent.

Cependant, du côté nocturne de la planète, l’équipe a découvert que la température atmosphérique était essentiellement réduite de moitié. Cette différence de température fait souffler des vents forts d’ouest en est autour de la planète, entraînant l’eau à travers l’atmosphère du côté jour au côté nuit.

Alors que les molécules d’eau sont divisées en atomes d’hydrogène et d’oxygène par la chaleur pendant la journée, les températures froides de la nuit recombinent ensuite les atomes en vapeur d’eau. Cette eau est ramenée du côté jour par les vents et séparée dans un cycle continu.

Selon les scientifiques, les températures du côté obscur ne sont jamais assez basses pour que les nuages ​​d’eau se forment au cours de ce cycle, mais cela ne signifie pas que les nuages ​​ne se forment pas : les nuages ​​d’eau ne le font pas, mais les nuages ​​de métal oui.

Les données précédentes de Hubble montraient des signes de métaux tels que le fer, le magnésium, le chrome et le vanadium existant sous forme de gaz du côté jour de la planète. Mais dans cette étude, publiée ce lundi (21) dans la revue Astronomie naturelle, les chercheurs ont découvert qu’au bord de la nuit de la planète, il fait suffisamment froid pour que ces métaux se condensent en nuages.

Et tout comme les vents forts tirent la vapeur d’eau et les atomes autour de la planète pour se séparer et se recombiner, les nuages ​​de métal souffleront du côté jour de la planète et s’évaporeront, se condenseront la nuit, etc.

Comme dit, les nuages ​​métalliques ne sont pas le seul phénomène étrange que ces chercheurs ont repéré sur ce Jupiter chaud. Ils ont également trouvé des preuves de pluie possible sous la forme de bijoux liquides.

Les scientifiques ont été surpris que parmi les métaux détectés dans l’atmosphère de la planète, ils n’aient trouvé ni aluminium ni titane. Ils pensent que cette découverte surprenante pourrait s’expliquer par la condensation et la pluie de métaux à des niveaux inférieurs de l’atmosphère de la planète au-delà de la portée de ces observations.

Cette vapeur condensée en pluie métallique verrait l’aluminium se condenser avec l’oxygène, formant du corindon, un composé métallique qui, lorsqu’il est contaminé par d’autres métaux dans l’atmosphère de la planète, formerait ce que nous connaissons sur Terre sous le nom de rubis ou de saphirs, selon les scientifiques.

« Pour mieux comprendre cette planète, nous l’observerons avec le télescope spatial James Webb au cours de la première année de son fonctionnement », a déclaré l’auteur principal Thomas Mikal-Evans, chercheur à l’Institut Max Planck d’astronomie.

