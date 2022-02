La NASA et des entreprises partenaires lancent un défi mondial à la recherche de la vie sur Mars

Depuis près de 60 ans, des missions robotiques explorent la surface de Mars à la recherche de preuves potentielles de vie. Et de nombreuses autres missions rejoindront cette quête dans les années à venir.

Compte tenu de la quantité de données que nous pouvons attendre de ces missions, la NASA recherche de nouvelles méthodes pour analyser les échantillons géologiques. Pour cela, l’agence s’est associée à la plateforme mondiale de crowdsourcing HeroX et la société de science des données DrivenData lancent le défi « Mars Spectrometry: Detect Evidence of Past Life ».

Rover Curiosity explore Mars depuis près d’une décennie. Image : Evgeniyqw/

Avec des prix totalisant 30 000 $ US, le défi recherche des méthodes innovantes qui s’appuient sur l’apprentissage automatique pour analyser automatiquement des échantillons géologiques martiens à la recherche d’éventuels signes de vie passée.

Malgré près de six décennies d’efforts concertés de diverses agences spatiales, la recherche de la vie sur Mars n’a donné que des résultats peu concluants. Cependant, la recherche moderne a révélé que la planète était un endroit beaucoup plus chaud et plus humide il y a des milliards d’années. Cette découverte est l’une des avancées les plus profondes de la science planétaire et a conduit à de nouveaux efforts pour trouver des preuves de la vie passée (et peut-être même présente) sur Mars.

Les projets doivent donner la priorité à l’optimisation des processus d’analyse des échantillons de Mars

Pendant l’ère noachienne (il y a environ 4,1 à 3,5 milliards d’années), Mars avait une atmosphère plus dense et les conditions de la croûte étaient suffisamment chaudes pour que l’eau liquide coule à sa surface.

La preuve en est conservée aujourd’hui sous la forme de canaux fluviaux, de dépôts sédimentaires, de deltas et d’autres caractéristiques connues pour se former en présence d’eau qui coule. En sachant combien de temps ces conditions ont persisté, les scientifiques espèrent déterminer depuis combien de temps et combien de temps la vie aurait pu exister.

Malheureusement, effectuer des analyses chimiques sur des échantillons de sol et de roche est un travail qui prend du temps. De plus, les analyses peuvent souffrir de faux positifs lorsqu’elles dépendent strictement de l’interprétation humaine.

En tirant parti des techniques d’apprentissage automatique, dans lesquelles des modèles analytiques sont créés à partir d’énormes ensembles de données, les scientifiques espèrent automatiser le processus d’analyse chimique, le rendant plus efficace et moins lent.

Pour ce défi, la NASA recherche des méthodes innovantes pour analyser automatiquement les données obtenues par l’instrument Sample Analysis at Mars (SAM) à bord du rover Curiosity.

Plusieurs équipements travaillent à la recherche de signes de vie passée (ou présente) sur Mars. Image : NASA/ESA/JPL-Caltech

Ces données sont fournies par le Goddard Space Flight Center (GSFC) et le Johnson Space Center (JSC), en plus de l’équipe scientifique SAM. Pendant des années, Curiosity a utilisé l’instrument SAM pour collecter des échantillons de sol et de roche martiens et les soumettre à une analyse des gaz dégagés (EGA).

Cela consiste à collecter des échantillons chauffants jusqu’à ce qu’ils émettent des gaz qui peuvent être analysés par des spectromètres pour des signatures chimiques spécifiques. L’instrument SAM accomplit cela avec un chromatographe qui sépare les gaz pour aider à les identifier, un spectromètre de masse qui détecte les éléments nécessaires à la vie et un spectromètre laser qui détecte la vapeur d’eau et analyse le méthane pour voir s’il est d’origine biologique (produit par la vie des choses).

« Il s’agit d’un moyen de recherche fascinant où les outils d’apprentissage automatique peuvent avoir un impact réel sur la façon dont nous pouvons en savoir plus sur notre place dans l’univers », a déclaré Greg Lipstein, directeur de DrivenData. « C’est une excellente occasion de tirer parti de l’intelligence collective et de la passion de la communauté des données pour faire progresser l’état de la science ouverte. »

Concours ouvert aux participants du monde entier

Selon le site du challenge, les meilleures méthodes devraient être capables de détecter certaines familles de composés chimiques qui intéressent les astrobiologistes. Ceux-ci comprennent l’azote, le phosphore, le soufre, l’oxygène et le carbone, les éléments chimiques constitutifs de la vie, et les volatils comme l’eau, l’ammoniac et le méthane, qui sont associés aux processus biologiques.

À partir de là, les concurrents sont chargés de développer des méthodes d’apprentissage automatique qui aideront les scientifiques dans l’analyse et l’interprétation des données collectées par les missions (échantillons in situ) et les instruments de laboratoire (provenant des missions de retour d’échantillons).

Ces avancées devraient également aider les scientifiques à mener à bien de futures missions avec plus de rapidité et d’efficacité. Le concours a été lancé le 18 février et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 avril.

Les techniques gagnantes recevront 15 000 $ US (première place), 7 500 $ US (deuxième place), 5 000 $ US (troisième) et un prix bonus de 2 500 $ US. De plus, les propositions gagnantes pourraient être utilisées pour aider à analyser les données de Mars et potentiellement même informer les futurs instruments qui effectuent des analyses in situ. Cela inclut la mission ESA-Roscosmos ExoMars 2022, composée de l’atterrisseur russe Kazachok et du rover de l’ESA Rosalind Franklin, et la mission Dragonfly de la NASA sur Titan (la plus grande lune de Saturne).

Le défi est ouvert à toute personne âgée de plus de 18 ans, de n’importe où dans le monde, tant que les sanctions fédérales n’interdisent pas la participation (certaines restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer). Les participants peuvent concourir individuellement ou en équipe. Pour plus d’informations sur les règles ou pour accepter le défi, visitez le site Web du programme.

