En réponse à un manifeste des astronautes pour que l’Europe développe ses propres moyens de lancement de fusées dans l’espace, le chef du programme spatial russe Dmitri Rogozine a déclaré que le pays pouvait offrir « l’indépendance des vols spatiaux » au vieux continent.

Spoiler : l’offre n’a rien d’indépendant.

Dans une série de trois messages publiés sur Twitter, Rogozine suggère que l’Europe, par le biais de son agence spatiale (ESA), adopte les véhicules Soyouz comme moyen de transport officiel pour les missions spatiales, notant qu’ils pourraient être tirés depuis la Guyane française, où l’ESA maintient un installation de lancement à Kourou – où la ligne Soyouz effectue déjà des missions de fret sans pilote.

La traduction complète des tweets de Rogozin suit ci-dessous :

« Je suppose qu’à l’heure actuelle, il est important pour la Russie et pour l’Europe de trouver de nouveaux domaines et de nouvelles directions de coopération. L’un de ces projets pourrait être la mise à niveau du complexe de lancement Soyouz en Guyane française pour la certification des vols habités. Si les astronautes européens veulent avoir leur propre capacité à se rendre à [Estação Espacial Internacional] ISS, donc l’utilisation du vaisseau spatial Soyouz MS largement révisé et fiable, au-dessus de la fusée Soyouz-2 tout aussi fiable, avec le cosmodrome français de Kourou comme base de lancement européenne… après la formation de nos experts est, à mon avis, un spectaculaire idée. Cela aiderait le contribuable européen à économiser des milliards d’euros et donnerait au programme spatial européen la capacité de rejoindre le club des puissances spatiales, disposant de toutes les compétences nécessaires pour les vols habités.

Aujourd’hui, l’ESA s’appuie sur des partenaires pour lancer ses astronautes et ses projets. Généralement, ces partenariats se trouvent dans le secteur privé, avec des exemples tels que SpaceX ou Arianespace, mais l’Europe a également fait voler Soyouz dans le passé.

Le problème : ce serait, comme le dit l’expression, « échanger six contre une demi-douzaine ». L’ESA serait toujours dépendante de la Russie pour la fabrication et la maintenance des véhicules, qui devaient être livrés en Guyane française en grande série. La Russie concevrait difficilement une telle offre sans convoiter une sorte de paiement ou d’avantage, donc, d’une manière ou d’une autre, l’Europe devrait encore payer quelque chose.

Il y a aussi un facteur aggravant – celui-ci, plus récent : la Russie est à un pas d’envahir l’Ukraine, et le scénario géopolitique a été fortement ébranlé par ce qui, en pratique, a été considéré par les experts comme la plus grande menace militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. . . Imaginez la situation embarrassante qui serait si, disons, l’Europe soutenait l’Ukraine en tant que « client » du gouvernement russe pour les voyages spatiaux ?

De plus, ce n’est pas une idée nouvelle : il y a environ 20 ans, cette même proposition a été votée en Europe, qui en a rejeté la possibilité. Et il y a 20 ans, la scène politique mondiale était beaucoup plus douce et confortable qu’elle ne l’est aujourd’hui, avouons-le.

Ars Technica a demandé à l’ESA, par e-mail, s’il y avait des commentaires sur les tweets de Rogozine. La réponse était simple mais insaisissable, l’agence affirmant que les dirigeants des deux agences – l’ESA et Roscosmos, de Russie – ont convenu en juillet 2021 de développer des idées qui pourraient être analysées en relation avec la coopération des deux blocs dans le transport vers le mer. espace.

On ne sait cependant pas encore si cette rencontre concernait le transport d’astronautes au départ de la Guyane française. Maintenant, cependant, cela semble de plus en plus improbable.

