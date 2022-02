NACHOS : le nouvel instrument de la NASA peut aider à prédire les éruptions volcaniques

Lundi dernier (21), le vaisseau spatial Cygnus NG-17 a livré à la Station spatiale internationale (ISS) une cargaison très diversifiée et précieuse. Nous avons déjà mentionné ici qu’une « galerie d’art » se trouvait à bord du véhicule, ainsi qu’une expérience de la NASA qui vise à accroître la sécurité incendie dans les missions spatiales.

Parmi les plus de 3,5 tonnes de fret, il y avait aussi des fournitures pour l’équipage et un prototype d’instrument qui pourrait faciliter la surveillance de l’activité volcanique et de la qualité de l’air.

Compactage de l’instrument pour l’expédition sur un CubeSat. Image : NASA

Appelé « Nanosat Atmospheric Chemistry Hyperspectral Observation System », ou NACHOS, l’instrument utilisera une caméra hyperspectrale compacte pour localiser les sources de gaz dans des zones aussi petites que 400 mètres carrés.

L’instrument de la NASA sera le plus petit moniteur de gaz atmosphériques dans l’espace

En cas de succès, NACHOS sera le plus petit et le plus grand instrument à haute résolution dans l’espace dédié à la surveillance des gaz de suivi atmosphérique tels que le dioxyde de soufre (SO2) et le dioxyde d’azote, ouvrant la voie aux futurs systèmes d’observation de la Terre qui non seulement aideront à prévoir les éruptions volcaniques , mais ils pourront également surveiller la qualité de l’air autour des villes, des quartiers et même des centrales électriques individuelles.

« Un volcan endormi qui vient de se réveiller peut émettre du SO2 avant qu’il n’y ait une activité sismique détectable. Cela nous donne une chance d’identifier un volcan potentiellement en éruption avant qu’il n’entre réellement en éruption », a déclaré Steve Love, chercheur et chef de projet au sein du Space and Remote Sensing Group du Laboratoire national de Los Alamos (LANL) du Département américain de l’énergie. .

Les traces atmosphériques provenant de sources naturelles et humaines fournissent aux scientifiques des informations uniques sur une grande variété de systèmes terrestres. Par exemple, le dioxyde d’azote, souvent produit par la combustion de combustibles fossiles, a un impact négatif sur la santé humaine et peut servir de traceur pour le dioxyde de carbone (un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique) qui résulte de l’activité humaine.

« Lorsque nous reconnaissons que ces gaz sont présents et que nous pouvons localiser leurs sources à une échelle inférieure au kilomètre, nous avons la possibilité d’agir et de minimiser les effets négatifs sur la santé », a déclaré Love.

Cependant, la surveillance des gaz traces nécessite des instruments suffisamment sensibles pour collecter des données à haute résolution. Cela signifie des satellites plus grands équipés d’une suite complète de capteurs puissants.

« Il existe d’excellents instruments en orbite pour collecter des données sur les gaz de poursuite atmosphérique, mais ils sont coûteux à produire et à entretenir. Si nous voulons étendre cette capacité scientifique, nous aurons besoin d’une solution plus rentable », a déclaré Love.

Avec seulement 6 kg et 3 m3, NACHOS est bien qualifié pour être cette solution. En plus de la caméra hyperspectrale ultra-compacte capable de collecter des données haute résolution, le satellite utilise également des algorithmes de traitement embarqués qui réduisent à la fois la taille de ses transmissions de données et le temps nécessaire pour envoyer ces transmissions vers la Terre.

« Plus de puissance et moins de poids distinguent NACHOS et en font un excellent candidat pour les futures missions de gaz de suivi atmosphérique », a déclaré Love.

Un autre satellite NACHOS est prévu pour plus tard cette année

NACHOS restera à bord du vaisseau spatial Cygnus de Northrop Grumman jusqu’en mai, date à laquelle le vaisseau spatial s’éloignera de l’ISS et placera l’instrument en orbite terrestre basse. Love et son équipe passeront trois mois à mettre en service NACHOS avant de commencer leur mission de validation scientifique et technologique. Il s’attend à ce que l’équipement reste en orbite pendant environ un an.

« Cela nous donnera suffisamment de temps pour vérifier la conception de l’instrument et collecter suffisamment de données de test pour nous assurer que notre concept technologique est viable », a déclaré Love, notant qu’un deuxième instrument NACHOS passera en orbite terrestre basse au second semestre de cette année. 2022 dans le cadre du programme d’essais spatiaux du département américain de la Défense.

